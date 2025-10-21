海軍局長遭控騙預算 軍方：僅違資安

昨天出刊的鏡週刊報導，海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉嫌違法蒐集其他作戰單位資訊，並指示部屬「編預算能騙就要騙」，另外還私讓中資背景公司入營、接受廠商招待、營區男女混住等。海軍昨晚指出，調查發現上述指控事件均不屬實，但林確實曾違反資安規定，將予檢討處分。

立委徐巧芯昨在立院外交及國防委員會批評，先前立院審查一一四年度預算，任何刪減或凍結的提案，都要被汙名化是削弱國防，結果軍方私下想的是，用欺騙方式來灌水。國防部長顧立雄表示，已請海軍本於毋枉毋縱精神，盡速完成行政調查。海軍參謀長邱俊榮中將解釋，大氣海洋局在國土韌性特別預算中，規畫新建三棟大樓，預計要十六至十七億元預算，但報導中有些資訊要進一步釐清，時間點也有出入，並未向海軍司令部或當事人查證。

海軍昨晚發布新聞稿稱，報導指林倉玉涉嫌違法蒐集漢光演習機密資料，私自讓中資背景公司入營、接受廠商招待、營區男女混住、浮編特別預算，經調查上述指控均不屬實。但林倉玉為公務需求，研析海域氣象、海象資訊，供海上任務運用，前年十月廿四日創設公務群組，直到去年四月三日考量資訊安全解除群組。比對時間及資料，其內容非漢光演習實兵操演階段，然而違反資安規定將予檢討處分。

此外，先前曾質疑國軍抗彈板防禦力不足的新北市議員林秉宥，日前再度赴美測試，兩岸制式槍械射擊對方抗彈板，結果「人家的矛能打穿我們的盾，我們的矛打不穿人家的盾」。顧立雄表示，軍備局已在研發防護效果更佳的新式抗彈板，也將為國軍制式步槍換裝穿透力更強的鎢芯子彈。

至於近期民進黨內共諜案層出不窮，面對境外勢力滲透，主責總統、副總統維安的國安局昨天說，將強化情資統合、極端威脅預警及警衛部署，建立具暴力傾向人士資料庫；內政部表示，行政院及所屬三級以上機關的安全警衛將特殊查核，並會積極配合總統維安。