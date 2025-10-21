美台國防工業會議 聚焦合作無人機

一年一度美台國防工業會議廿日登場，美台國防部都派出代表發表談話；美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，本屆會議聚焦的主題之一是美台合作發展無人機。

韓儒伯也指出，美國對台軍售延遲交付的程度已有大大改善，並預期明年美國對台軍售可能出現破紀錄的年度總金額。

美台國防工業會議今年為第廿四屆，於美國馬里蘭州舉行，逾兩百人出席參加。

正逢美國聯邦政府關門，不過美國官員仍出席，包括美國國防部代理助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）、國務院官員和ＡＩＴ執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等都到場發表談話。

我國也由國防部副部長鍾樹明代表出席，發表演說；民進黨和國民黨則分別由民進黨立委王定宇、沈伯洋和國民黨駐美代表秦日新、中評委田在勱代表出席。

美國聯邦參議院日前通過二○二六年度「國防授權法案」，要求美國國防部的「國防創新單位」與台灣的對應窗口合作，讓雙方能協調國防優先事項，協調民防兩用的國防能力發展，包括無人機、微晶片、定向能量武器、人工智能、飛彈技術和情報、監控、偵查技術。

雖然該法案文字尚未確定，仍待與聯邦眾議院協調最終版本，不過，韓儒伯指出，本屆會議將聚焦美台共同發展、生產製造的議題。

韓儒伯表示，美台的合作不會是傳統的彈藥，也不會是刺針防空飛彈、標槍飛彈、空對空飛彈或Ｆ—16；他指出，討論的焦點聚焦在廣泛的無人載具，不但強化台灣的國防能力，也讓台灣得以在量產、供應無人機給西方市場中扮演重要角色。

此外，韓儒伯指出，台灣可從以哈衝突和俄烏戰爭中學習到很多，尤其是俄烏戰爭，這也會是會議的重點。

至於川普政府上任以來，至今尚未提出對台軍售，韓儒伯分析說，美國新政府上台，通常須經過近一年的時間來檢視前政府的政策和決定，再加上每一任政府都面臨愈來愈長的時間，讓官員在國會獲得任命，這都干擾到時程。

不過，台灣方面即將提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」草案，總金額上看新台幣一兆元，韓儒伯說，等台灣通過草案，他相信川普政府將會知會國會非常龐大的軍售金額，二○二六年的對台軍售年度金額有潛力創下紀錄。

韓儒伯說，據他所知美國對台軍售交付進度大有改善，獨剩兩項目，總額近九十億美元，包括六十六架Ｆ—16系列戰機。