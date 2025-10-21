聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤5年造艦 顧立雄承認太樂觀

聯合報／ 記者程嘉文黃淑惠／台北報導
國防部長顧立雄（左）、海軍司令部參謀長邱俊榮（右）昨列席立院外交及國防委員會，報告「潛艦國造原型艦海測執行現況」。記者林伯東／攝影
國防部長顧立雄（左）、海軍司令部參謀長邱俊榮（右）昨列席立院外交及國防委員會，報告「潛艦國造原型艦海測執行現況」。記者林伯東／攝影

立院外交及國防委員會昨天針對潛艦國造舉行專案報告。國防部長顧立雄承認，其他新造潛艦國家，第一艘要七年以上，我國當初只設定五年，過度樂觀，不夠理解現實。他強調，仍有信心潛艦可以完成，但需要多一點時間。

台船希望最慢明年初交艦

顧立雄重申，海鯤號十一月要完成測試並交艦「有相當大挑戰」，若有違約，將每天對台船計罰約十九萬元。台船表示，首度打造台灣潛艦海鯤號，難度超過其他各種造船的船體，甚至遠遠超過戰鬥機，結構非常複雜，國艦國造是國家重大的工作，在品質、安全都做到最好，以安全為前提，台船正力拚打造最好的潛艦海鯤號，希望最慢明年初就能如期交艦。

民進黨立委羅美玲質詢，我國當初設定，造第一艘潛艦只需五年，是否過度樂觀？顧立雄承認確實如此，其他國家若是新造，通常七年以上，有的到十六年，現在回顧當初，的確不夠理解現實，尤其我方國情特殊，遇到很多困難。

國民黨立委馬文君質詢時表示，這幾年在野黨立委關注潛艦，提醒案子可能有問題，就被戴上洩密的紅帽子，但真正暴露最多消息的是前顧問、台船、國防部。她引述某周刊前年報導，當時前立委趙天麟宣稱，他前往台船視察時，看到潛望鏡、魚雷管等裝備都已交貨；但事實證明，當時潛望鏡根本還沒到，「到底誰在認知作戰？錯假訊息的來源是誰？」

多部功率較小「船用主機」

馬文君質詢，海鯤艦的主機是否如外傳，是卡車或巴士用的？列席的台船董事長陳政宏回答，確實是船用主機，但當初受限輸出許可，只能採用多部功率較小主機。

海軍司令任內首倡自製潛艦的立委陳永康表示，如今關鍵是降低風險，安全不能妥協，性能可以檢討，時間要有裕量。他也警告，後面七艘量產艦的建造時程估計，太過樂觀。

國民黨立委徐巧芯質詢，為測試海鯤艦發射魚雷攻擊目標能力，向美國租借的操雷，期限是何時？海軍參謀長邱俊榮中將說到明年五月，將在「淺水潛航」科目試射。徐巧芯追問，如果海鯤測試進度仍趕不上，該怎麼辦？邱俊榮回答會盡力達成，如果真有困難，將向美方申請租約延長。

此外，空軍參謀長李慶然中將也答覆立委賴士葆指出，我國向美國訂購六十六架F-16C/D Block70戰機，很可能無法在特別預算規定的明年底以前完成交機；屆時因應之道，是辦理預算保留，或請立院延長特別條例年限，空軍都還在檢討。

潛艦國造 海鯤號 顧立雄 台船

延伸閱讀

傳海軍主官指示部屬「編預算能騙就要騙」？徐巧芯火大這樣說

潛艦延宕每天罰19萬 主機確為船艦使用

海鯤號進度延宕 顧立雄：當初設想太樂觀

中共公布台18官兵個資 馬文君揭退役軍人「被標籤」求職處處碰壁

相關新聞

美台國防工業會議 聚焦合作無人機

一年一度美台國防工業會議廿日登場，美台國防部都派出代表發表談話；美台商業協會（US-Taiwan Business Co...

海軍局長遭控騙預算 軍方：僅違資安

昨天出刊的鏡週刊報導，海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉嫌違法蒐集其他作戰單位資訊，並指示部屬「編預算能騙就要騙」，另外還私讓...

海鯤5年造艦 顧立雄承認太樂觀

立院外交及國防委員會昨天針對潛艦國造舉行專案報告。國防部長顧立雄承認，其他新造潛艦國家，第一艘要七年以上，我國當初只設定...

海軍：鏡週刊指控大氣海洋局長 幾乎全數不實

今天出刊的鏡週刊披露，海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉嫌違法蒐集漢光演習機密資料，私自讓中資背景公司入營、接受廠商招待、營區...

國軍步槍與抗彈板威力全輸共軍？顧立雄：正開發新裝備

研究槍械的臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」近年與民進黨新北市議員林秉宥合作，數度實測國軍官兵個人裝備的抗彈能力，日前他...

傳海軍主官指示部屬「編預算能騙就要騙」？徐巧芯火大這樣說

鏡週刊今天爆料海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉指示部屬「編預算能騙就要騙」，並親自指導如何規避審計與監察單位調查。國民黨籍立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。