海鯤5年造艦 顧立雄承認太樂觀

立院外交及國防委員會昨天針對潛艦國造舉行專案報告。國防部長顧立雄承認，其他新造潛艦國家，第一艘要七年以上，我國當初只設定五年，過度樂觀，不夠理解現實。他強調，仍有信心潛艦可以完成，但需要多一點時間。

台船希望最慢明年初交艦

顧立雄重申，海鯤號十一月要完成測試並交艦「有相當大挑戰」，若有違約，將每天對台船計罰約十九萬元。台船表示，首度打造台灣潛艦海鯤號，難度超過其他各種造船的船體，甚至遠遠超過戰鬥機，結構非常複雜，國艦國造是國家重大的工作，在品質、安全都做到最好，以安全為前提，台船正力拚打造最好的潛艦海鯤號，希望最慢明年初就能如期交艦。

民進黨立委羅美玲質詢，我國當初設定，造第一艘潛艦只需五年，是否過度樂觀？顧立雄承認確實如此，其他國家若是新造，通常七年以上，有的到十六年，現在回顧當初，的確不夠理解現實，尤其我方國情特殊，遇到很多困難。

國民黨立委馬文君質詢時表示，這幾年在野黨立委關注潛艦，提醒案子可能有問題，就被戴上洩密的紅帽子，但真正暴露最多消息的是前顧問、台船、國防部。她引述某周刊前年報導，當時前立委趙天麟宣稱，他前往台船視察時，看到潛望鏡、魚雷管等裝備都已交貨；但事實證明，當時潛望鏡根本還沒到，「到底誰在認知作戰？錯假訊息的來源是誰？」

多部功率較小「船用主機」

馬文君質詢，海鯤艦的主機是否如外傳，是卡車或巴士用的？列席的台船董事長陳政宏回答，確實是船用主機，但當初受限輸出許可，只能採用多部功率較小主機。

海軍司令任內首倡自製潛艦的立委陳永康表示，如今關鍵是降低風險，安全不能妥協，性能可以檢討，時間要有裕量。他也警告，後面七艘量產艦的建造時程估計，太過樂觀。

國民黨立委徐巧芯質詢，為測試海鯤艦發射魚雷攻擊目標能力，向美國租借的操雷，期限是何時？海軍參謀長邱俊榮中將說到明年五月，將在「淺水潛航」科目試射。徐巧芯追問，如果海鯤測試進度仍趕不上，該怎麼辦？邱俊榮回答會盡力達成，如果真有困難，將向美方申請租約延長。

此外，空軍參謀長李慶然中將也答覆立委賴士葆指出，我國向美國訂購六十六架F-16C/D Block70戰機，很可能無法在特別預算規定的明年底以前完成交機；屆時因應之道，是辦理預算保留，或請立院延長特別條例年限，空軍都還在檢討。