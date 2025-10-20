海軍：鏡週刊指控大氣海洋局長 幾乎全數不實

今天出刊的鏡週刊披露，海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉嫌違法蒐集漢光演習機密資料，私自讓中資背景公司入營、接受廠商招待、營區男女混住、浮編國土韌性特別預算。海軍司令部晚間發布新聞稿指出，經調查結果，上述指控事件均不屬實，但林倉玉確實曾違反資安規定，將予以檢討處分。

海軍司令部表示：林倉玉因應公務需求，研析海域氣海象資訊，供海上任務運用，於112年10月24日創設公務群組；復於113年4月3日，考量資訊安全解除群組。比對時間及資料，其內容非漢光演習實兵操演階段，然而惟違反資安規定部分，海軍司令部將檢討適處。

新聞稿指出，報導內容另指涉違法要求所屬蒐集演訓機密資訊、擅改春節戰備輪值、私自讓中資背景公司入營、運送中共浮標入營未採保密安全措施、接受廠商招待餐敘、營區男女混住及浮編國土韌性特別預算等情事，經訪談相關當事人，並實施官兵問卷，同時審查佐證資料，均不屬實。海軍籲請媒體報導前善盡查證責任，並請國人勿受不實指控誤導。