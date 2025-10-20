海巡遠洋巡護達69航次 總航程可繞赤道26圈

海巡署艦隊分署「巡護八號」攜手漁業署執行太平洋公海漁業巡護任務，人員今天啟航。海委會主委管碧玲表示，巡護任務至今已完成69航次，總航程可繞赤道26圈，每次遠航都是新歷史。

海洋委員會今天發布新聞稿說明，「巡護八號」與漁業署共同執行「114年第3航次太平洋公海漁業巡護任務」，今天啟航並預計在11月18日返航。海洋委員會主委管碧玲前往高雄港碼頭為全體人員打氣。

管碧玲說，公海漁業巡護不只是海巡署例行任務，也是台灣在國際舞台上展現「負責任海洋國家」角色，以及捍衛漁權與海洋秩序的重要象徵。

管碧玲表示，海巡署自民國89年起與漁業署合作執行公海漁業巡護任務，不間斷歷經25年，至今總航程超過56萬浬（約103萬公里），相當於繞地球赤道26圈，「這不僅是令人驕傲的成績，更是屬於全體海巡人的榮耀」。

管碧玲說，越是偏遠的地方，就越能看見海巡身影，每次執勤、每次出航，背後皆凝聚專業與奉獻，讓國家海域更加安全穩定。

管碧玲提醒，全體人員務必將「安全」列為首要考量，「每次任務的圓滿，都是建立在平安返航的基礎之上」，船長與帶隊官應隨時掌握航程狀況，關心人員身心健康，確保任務安全順利完成。