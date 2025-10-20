快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

海巡遠洋巡護達69航次 總航程可繞赤道26圈

中央社／ 高雄20日電

海巡署艦隊分署「巡護八號」攜手漁業署執行太平洋公海漁業巡護任務，人員今天啟航。海委會主委管碧玲表示，巡護任務至今已完成69航次，總航程可繞赤道26圈，每次遠航都是新歷史。

海洋委員會今天發布新聞稿說明，「巡護八號」與漁業署共同執行「114年第3航次太平洋公海漁業巡護任務」，今天啟航並預計在11月18日返航。海洋委員會主委管碧玲前往高雄港碼頭為全體人員打氣。

管碧玲說，公海漁業巡護不只是海巡署例行任務，也是台灣在國際舞台上展現「負責任海洋國家」角色，以及捍衛漁權與海洋秩序的重要象徵。

管碧玲表示，海巡署自民國89年起與漁業署合作執行公海漁業巡護任務，不間斷歷經25年，至今總航程超過56萬浬（約103萬公里），相當於繞地球赤道26圈，「這不僅是令人驕傲的成績，更是屬於全體海巡人的榮耀」。

管碧玲說，越是偏遠的地方，就越能看見海巡身影，每次執勤、每次出航，背後皆凝聚專業與奉獻，讓國家海域更加安全穩定。

管碧玲提醒，全體人員務必將「安全」列為首要考量，「每次任務的圓滿，都是建立在平安返航的基礎之上」，船長與帶隊官應隨時掌握航程狀況，關心人員身心健康，確保任務安全順利完成。

海巡署 管碧玲 漁業署

延伸閱讀

沒編足警消退休金藍委嗆砍預算 劉世芳：當好人也要依憲法

「拜託不要」海委會管碧玲苦苦哀求 探測預算協商無共識

海巡隊員3度請病假被人檢舉兼營燒烤店 艦隊分署記2大過免職

海巡蘭嶼艦下水 管碧玲：總統有交代要讓造船業有利潤

相關新聞

海軍：鏡週刊指控大氣海洋局長 幾乎全數不實

今天出刊的鏡週刊披露，海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉嫌違法蒐集漢光演習機密資料，私自讓中資背景公司入營、接受廠商招待、營區...

國軍步槍與抗彈板威力全輸共軍？顧立雄：正開發新裝備

研究槍械的臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」近年與民進黨新北市議員林秉宥合作，數度實測國軍官兵個人裝備的抗彈能力，日前他...

傳海軍主官指示部屬「編預算能騙就要騙」？徐巧芯火大這樣說

鏡週刊今天爆料海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉指示部屬「編預算能騙就要騙」，並親自指導如何規避審計與監察單位調查。國民黨籍立...

潛艦延宕每天罰19萬 主機確為船艦使用

「若海鯤艦無法準時在11月交艦，每延宕1天會罰19萬！」國防部長顧立雄20日前往立法院備詢時表示，在11月完成相關測試、交艦有相當大挑戰；綠委羅美玲質疑，當初排定進程是否太過樂觀？顧立雄坦言，在籌集裝備上面臨許多困難；藍委馬文君則質疑潛艦主機是否為船艦專用，台船董事長陳政宏表示是。

副防長鍾樹明率軍備局長林文祥 出席美台國防工業會議

一年一度美台國防工業會議美國時間19日於馬里蘭州登場，我方由國防部軍備副部長鍾樹明上將率軍備局長林文祥中將等十餘名將領、...

成功嶺軍官在陸軍砲測中心墜樓死亡 十軍團說明

成功嶺楊姓中尉副連長到台南陸軍南部砲測中心受訓，今天在中心發生墜樓意外，急救不治，陸軍十軍團表示，軍方第一時間與家屬聯繫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。