國軍步槍與抗彈板威力全輸共軍？顧立雄：正開發新裝備

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部曾於去年（2024）宣稱，將自今年起量產可抵擋共軍5.8公厘彈藥的新式抗彈板。圖／軍聞社
國防部曾於去年（2024）宣稱，將自今年起量產可抵擋共軍5.8公厘彈藥的新式抗彈板。圖／軍聞社

研究槍械的臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」近年與民進黨新北市議員林秉宥合作，數度實測國軍官兵個人裝備的抗彈能力，日前他們公布一支新影片，顯示我T91步槍無法擊穿共軍制式抗彈板，我方制式抗彈板卻會被共軍步槍子彈擊穿。對此國防部長顧立雄今天表示，軍備局已正研發防護效果更佳的新式抗彈板，也將為制式步槍換裝穿透力更強的鎢芯子彈。

林秉宥在臉書指出，測試結果是「人家的矛能打穿我們的盾，而我們的矛打不穿人家的盾」。他質疑，抗彈板在軍事領域中並非最高科技項目，但要呈現其效能也最為簡單、直觀。他質疑，如果連這麼簡單的事情都搞不定，實在別說會做什麼飛天遁地的黑科技。

這項測試使用的雙方裝備：共軍現役制式15式抗彈板，重1.5公斤，加上3A軟板是2.7公斤。國軍現役抗彈板2016年起配發，重量0.7公斤，加上軟板是1.7公斤。由於國軍抗彈板是依據美國警用標準NIJ III，常被質疑不足，國防部去年就宣稱，要開發足以擋下共軍新款5.8公釐子彈的防護裝具。

共軍 國防部 國軍

