傳海軍主官指示部屬「編預算能騙就要騙」？徐巧芯火大這樣說

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委徐巧芯20日在外交國防委員會質詢。記者程嘉文／攝影
鏡週刊今天爆料海軍大氣海洋局長林倉玉上校涉指示部屬「編預算能騙就要騙」，並親自指導如何規避審計與監察單位調查。國民黨籍立委徐巧芯今天就此質詢國防部長顧立雄及海軍，並因此爆氣立委刪預算常被汙名為「削弱國防」，顧立雄表示會請海軍進行調查，海軍則說已立案調查。

鏡週刊報導，在今年漢光演習期間，林倉玉要求部屬在局內成立「戰情中心」，還指派官兵向作戰單位索取機密資料。去年5月，他在局內召開「國土韌性特別預算會議」，公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，甚至要求主管：「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙。」

國民黨立委徐巧芯在立法院外交及國防委會就此一事質詢，指先前審查114年度預算時，立委任何刪減或凍結預算的提案，都要被汙名化是削弱國防，結果原來軍方私下想的是，「有機會騙就要騙」？

國防部長顧立雄表示，已請海軍進行相關行政調查，本於毋枉毋縱精神，儘速完成行政調查，在完成調查前沒法進一步說明。

徐巧芯問，大氣海洋局在韌性特別預算中，總共申請多少費用及計畫？海軍參謀長邱俊榮中將表示，已經正式立案調查，初步發現有些資訊必須進一步釐清，甚至防禦韌性預算部分，時間點上有出入。他表示，週刊並未向海軍司令部查詢，亦未跟當事人查證。

徐巧芯追問，大氣海洋局在韌性特別預算中，到底申請多少經費？邱俊榮回答，大氣海洋局需要新建三棟大樓，計畫預計要16至17億預算。徐巧芯要求將此計畫完整說明提供給外交國防委員會成員，邱俊榮允諾表示，綜整資料後會送至委員辦公室。

