潛艦延宕每天罰19萬 主機確為船艦使用

「若海鯤艦無法準時在11月交艦，每延宕1天會罰19萬！」國防部長顧立雄20日前往立法院備詢時表示，在11月完成相關測試、交艦有相當大挑戰；綠委羅美玲質疑，當初排定進程是否太過樂觀？顧立雄坦言，在籌集裝備上面臨許多困難；藍委馬文君則質疑潛艦主機是否為船艦專用，台船董事長陳政宏表示是。

最高恐罰38.6億

立法院外交國防委員會邀請顧立雄20日報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。由於海鯤號原定9月完成海測、11月交艦，但至今仍未進行海上測試的「淺水潛航」，媒體詢問若無法如期交艦，後續怎麼處理？顧立雄會前受訪表示，在11月完成相關測試、交艦有相當大挑戰，會請海軍、台船繼續努力。

媒體追問，海鯤號預期違約的話會罰多少錢？顧立雄說，每天大概19萬元。國民黨立委馬文君在質詢時則問說，是否有上限？國防部採購司官員指出，合約中裁罰上限是建造款的20%，海鯤艦造價193億元，裁罰上限大約是38.6億元。海軍參謀長邱俊榮坦言，建造雖然有按照時程，但測試遇到不少困難。

期程安排太樂觀

國防部的專案報告中提到「主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，現已協調各廠家完成後續測試期程調整」等狀況，民進黨立委羅美玲質疑，當初排定預期進程是否過於樂觀？顧立雄坦言，首次研製潛艦，其他國家大概要7到16年，確實在建造時程安排上，沒有去理解現實會面臨很多困難。

馬文君則詢問說，潛艦的主機是卡車、甚至是巴士引擎併聯的主機嗎？台船董事長陳政宏則表示，這個是船艦用的主機。馬文君再追問說，合格的保證書給立法院應該沒有問題吧？陳政宏回應說，當初是因為輸出許可問題，無法獲得比較大功率的主機，所以才會用數量比較多的功率的小主機，提供沒有問題。

