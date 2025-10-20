海軍：首批魚叉飛彈擬年底接裝 完備濱指部關鍵戰力

快訊

中央社／ 台北20日電

台灣對美採購100套、400枚魚叉飛彈海岸防禦系統，海軍參謀長邱俊榮中將今天表示，濱海作戰指揮部將於明年元旦成立、明年7月編裝生效，因此今年底、明年初將依照節點接裝魚叉首批裝備，達到關鍵戰力。

繼上週潛艦國造機密報告後，立法院外交及國防委員會上午再度邀請國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況」、備質詢，並以公開方式進行。

民進黨立委陳俊宇關切，濱海作戰指揮部將於明年元旦成立，並納編海鋒大隊、海洋監偵指揮部、制海飛彈修護中心等多個單位，同時賦予軍團級的作戰位階並已完成明年度預算編列。但針對濱指部、艦隊指揮部的任務是否有明確劃分，避免發生指揮鏈權責不清的問題，同時又如何與海巡單位任務協調。

副參謀總長執行官黃志偉上將指出，軍方依據作戰需求、編制及裝備、人員等編設濱海作戰指揮部，其與艦指部的權責都有詳細律定，後續相關人員調整、裝備籌獲及協調海巡等事項，均按照計畫執行中沒有窒礙。

針對對美軍購的魚叉反艦飛彈，陳俊宇關切，台灣共採購100套、400枚，目前部分雷達及發射車（5輛發射車、1輛雷達車）已由海鋒大隊接裝訓練中，首批交裝的魚叉飛彈是否有望趕在濱指部成立前就定位。

海軍參謀長邱俊榮中將說明，濱指部明年初成立，依據飛彈裝備接裝、解繳與接收期程，也就是今年底、明年初將依照節點接收首批魚叉飛彈，因此暫時估計明年7月濱指部的編裝將生效，後續會與國防部合作並完成前置作業，以利達到關鍵戰力。

至於濱指部是否納入無人機、無人艇運用。邱俊榮指出，兩項軍備將運用於濱指部「濱海打擊、重層截擊」的階段，目前已納入建案程序。

美國2020年宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon Coastal Defense Systems，HCDS），包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達卡車等，預計在2028年全數到位。

值得注意的是，國軍也擁有空軍AGM-84空射型、海軍RGM-84艦射型、海軍UGM-84潛射型以及陸基等4款全系列魚叉飛彈。

