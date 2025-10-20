成功嶺軍官在陸軍砲測中心墜樓死亡 十軍團說明

國共內戰勝敗檢討，過去幾十年來都被總統府與國防部列為機密，不讓外界知道當年軍隊缺失，國共雙方1948年底在東北大打一仗，國民黨幾十萬軍隊全軍覆沒，關鍵戰役錦州失守，原因是解圍部隊停止攻擊好幾天，儘管當時蔣中正總統督促解圍不對應一意西進，勿再猶豫，官兵仍不為所動，因為這些部隊正忙著搶運共軍倉促撤退時遺留下來的糧食，轉賣後方斂財，共軍得到喘息機會，反將國軍部隊各個擊破。

2025-10-20 07:30