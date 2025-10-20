聽新聞
成功嶺軍官在陸軍砲測中心墜樓死亡 十軍團說明
成功嶺楊姓中尉副連長到台南陸軍南部砲測中心受訓，今天在中心發生墜樓意外，急救不治，陸軍十軍團表示，軍方第一時間與家屬聯繫，立即封鎖現場，通報雲林憲兵隊協處，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。
十軍團今天說明，本部轄屬302旅楊姓軍官，單位現於砲測中心接受基地訓練，今天晨間因不明原因倒臥於砲測中心營舍大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治。
本部已於第一時間與家屬聯繫，並立即封鎖現場，通報雲林憲兵隊協處，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
