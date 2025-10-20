快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

成功嶺軍官在陸軍砲測中心墜樓死亡 十軍團說明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
圖為陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供
圖為陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供

成功嶺楊姓中尉副連長到台南陸軍南部砲測中心受訓，今天在中心發生墜樓意外，急救不治，陸軍十軍團表示，軍方第一時間與家屬聯繫，立即封鎖現場，通報雲林憲兵隊協處，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

十軍團今天說明，本部轄屬302旅楊姓軍官，單位現於砲測中心接受基地訓練，今天晨間因不明原因倒臥於砲測中心營舍大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治。

本部已於第一時間與家屬聯繫，並立即封鎖現場，通報雲林憲兵隊協處，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憲兵 陸軍 雲林

延伸閱讀

軍安事故 陸軍302旅砲兵營中尉今晨墜樓身亡

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

萬綠叢中突出！陸軍軍樂隊首位女隊長 許婕庭成國慶大會「嬌點」

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

相關新聞

軍安事故 陸軍302旅砲兵營中尉今晨墜樓身亡

陸軍南部砲兵測試中心今天清晨傳出軍安事故，正在基地訓的台中成功嶺、陸軍302旅砲兵營的一名中尉副連長，今天清晨被發現墜樓...

成功嶺軍官在陸軍砲測中心墜樓死亡 十軍團說明

成功嶺楊姓中尉副連長到台南陸軍南部砲測中心受訓，今天在中心發生墜樓意外，急救不治，陸軍十軍團表示，軍方第一時間與家屬聯繫...

海鯤號進度延宕 顧立雄：當初設想太樂觀

國造潛艦「海鯤艦」目前面臨測試與進度延宕問題，國防部長顧立雄今天在立法院承認，相比其他國家自製、新造潛艦，第一艘通常要7...

美台國防工業會議明開幕 聚焦美台共同發展無人機

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都預計派出代表發表談話，美台商業協會（US-Taiwan Business...

國共內戰／東北覆滅之謎 廖耀湘部隊不打仗忙盜賣糧食

國共內戰勝敗檢討，過去幾十年來都被總統府與國防部列為機密，不讓外界知道當年軍隊缺失，國共雙方1948年底在東北大打一仗，國民黨幾十萬軍隊全軍覆沒，關鍵戰役錦州失守，原因是解圍部隊停止攻擊好幾天，儘管當時蔣中正總統督促解圍不對應一意西進，勿再猶豫，官兵仍不為所動，因為這些部隊正忙著搶運共軍倉促撤退時遺留下來的糧食，轉賣後方斂財，共軍得到喘息機會，反將國軍部隊各個擊破。

不滿上周祕密會議 藍委今再邀顧立雄潛艦專報並公開詢答

潛艦國造進度引發國人關切。立院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇上周已邀請國防部長顧立雄專案報告，但報告與答詢採全面機密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。