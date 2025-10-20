軍安事故 陸軍302旅砲兵營中尉今晨墜樓身亡

陸軍南部砲兵測試中心今天清晨傳出軍安事故，正在基地訓的台中成功嶺、陸軍302旅砲兵營的一名中尉副連長，今天清晨被發現墜樓，緊急送醫後仍不治。

陸軍參謀長陳建義中將今天稍早在立法院外交國防委員會，回答立委賴士葆提問時，證實上述事件。陳建義說，軍方第一時間就巡戰情系統了解狀況，並由檢調釐清。

稍後陸軍教準部發布新聞稿表示，這名楊姓軍官今（20）日晨間，因不明原因倒臥於大樓旁道路，呈現昏迷狀態，單位發現後即由醫護人員實施急救，且緊急送醫救治，仍宣告不治。 教準部對此深表遺憾與不捨，已於第一時間與家屬聯繫，並立即封鎖現場，通報雲林憲兵隊協處，後續成立專案小組配合檢調偵辦，全力協助家屬處理後續事宜。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980