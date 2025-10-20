海鯤號進度延宕 顧立雄：當初設想太樂觀

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
民進黨立委羅美玲20日在立院外交國防委員會質詢指出，當初我方設定潛艦國造進程，有過度樂觀之嫌。記者程嘉文／攝影
國造潛艦「海鯤艦」目前面臨測試與進度延宕問題，國防部長顧立雄今天在立法院承認，相比其他國家自製、新造潛艦，第一艘通常要7年以上，還有16年的例子，我國則只設定5年，過於樂觀，「沒有理解現實，尤其沒考慮我們的國情」。不過他也強調，仍有信心潛艦可以完成，但「需要多一點時間」。

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄、台船公司董事長陳政宏等人列席進行國造潛艦專案報告並備質詢，民進黨立委羅美玲問，當初設定潛艦國造進程，是否過度樂觀？顧立雄說，確實如裝備、技協等，時程安排無法如我方想像，「隨叫隨到」，面臨時程延宕。

羅美玲問，我國當初設定造潛艦只花5年，是否太快？其他國家通常要多久？顧立雄答詢時指出，要看是技術成熟國家還是首度新造，後者通常都７年以上，有的到16年。現在看的確當初沒有理解現實，尤其我們的國情特殊，以至於在時間、籌獲裝備開始遇到困難。羅美玲又問，可能一直延下去嗎？顧回答，會努力，但確實落後。

羅美玲說，近日出現大量譏諷海鯤艦的短影音，很多看起來都出自對岸，國防部如何面對假消息？會不會因為事涉機密無法回應？顧立雄說，如果不是機密，都會馬上應處，但有些的確受法規約束。

國民黨立委馬文君則指出，這幾年在野黨立委關注潛艦，動輒都被戴上意圖破壞本案紅帽子，但事實證明，暴露最多消息的是前顧問、台船、國防部。馬文君引述某週刊去年5月的報導，前立委趙天麟在訪問中宣稱，立委前往台船視察時，潛望鏡、魚雷管等裝備都已到位，但是後來的事實卻證明，當時潛望鏡根本還沒到貨，卻也照樣亂放消息，反而是提醒的人都被打擊，「到底是誰在認知作戰？錯假訊息的來源是誰？」

馬文君問，潛艦主機要考慮水下操作，和車用引擎不一樣，到底海鯤艦的主機是否如外傳，是卡車或巴士用的？海發中心主任顧志中說，都是找具備輸出許可的廠商。馬文君追問，請保證它到底是否潛艦用的主機？台船董事長陳政宏說，對方是柴油機大廠，產品有很多種，我方當時受限輸出許可，只能採用多個功率較小主機的方式，但的確是船用的。他也承諾馬文君，將提供相關證明文件給立院。

曾任海軍司令、任內首先倡議自製潛艦的立委陳永康則說，如今關鍵是要降低風險，「安全不能妥協，性能可以檢討，時間要有裕量」。他也指出，後面7艘潛艦的建造時程估計太過樂觀，台船與海軍要掌握裕量，價格部分有必須掌握通膨。

立委徐巧芯問，我國向美國租借測試用操雷，用於測試海鯤艦發射魚雷攻擊目標的能力，租期是何時？海軍參謀長邱俊榮說，今年5月到明年5月。徐巧芯問，本科目要在哪一個海測階段進行？邱俊榮說是「淺水潛航」階段。徐巧芯追問，在約滿之前，海鯤號來得及完成潛航測試嗎？邱俊榮回答有信心完成，徐巧芯則質疑：「你們永遠說有信心，4月你們也說海測來得及，到時候呢？如果明年5月沒完成怎麼辦？」邱俊榮回答：盡力達成，如果真的有困難，會向美方申請租約延長。

國防部長顧立雄20日在立院答詢時承認，其他國家新造潛艦，通常要7年以上，還有16年的例子，我國當初只設定5年，過於樂觀。記者程嘉文／攝影
潛艦國造 馬文君 海鯤艦

