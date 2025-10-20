顧立雄：資安與彈藥庫建設 皆屬國土防衛韌性
外界質疑國土防衛韌性預算編列項目與戰備任務無關。國防部長顧立雄今天說明，資通安全韌性部分非常有必要，國軍會朝機動備援努力；另國土防衛韌性包括彈藥庫、訓場建置，攸關彈藥運作及戰力提升。
繼上週潛艦國造機密報告後，立法院外交及國防委員會上午再度邀請國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況」、備質詢，並以公開方式進行。
針對外界質疑，國土防衛韌性預算中部分編列項目與戰備任務無關。顧立雄會前受訪指出，此部分區分兩個面向，一為資通安全設備韌性提升，此為強化韌性作為，且非常有必要，國軍會朝機動、備援方向努力。
顧立雄指出，另就強化國土防衛韌性部分，第一是相當重要的彈藥庫整建，涉及強化彈藥運作；另一則屬訓場，外界報導道路興建非屬韌性，但實際上這些道路都與訓場相連，且為配合義務役、後備戰力提升，需要的訓量也大幅提升，所以訓場整建非常重要。
顧立雄表示，另就戰備存量部分，為提升韌性必須提升戰略存量。有關立委的指教都已在協商時充分說明，因此一些指責不盡正確，但國防部會努力朝維持戰備、維護資安韌性來努力。
