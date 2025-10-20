顧立雄：海鯤11月交艦有挑戰 違約每天罰台船19萬

國防部長顧立雄今天再赴立法院專案報告潛艦國造「海鯤號」進度。他提到，會以品質及安全為重逐次進行海測（SAT），但11月要完成測試並交艦「有相當大挑戰」，若違約將每天對台船計罰約新台幣19萬元。

繼上週潛艦國造機密報告後，立法院外交及國防委員會今天上午再度邀請國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況」、備質詢，並以公開方式進行。

顧立雄會前接受媒體訪問指出，任何國防部的政策、相關計畫都要受立法院監督，繼上週機密專報後，今天就可公開的項目在不涉機密下對外說明，海鯤造艦會以品質及安全為重逐次進行海上測試（SAT），但確實11月要完成相關測試並交艦「有相當大挑戰」，會持續請海軍及台船努力。

若台船無法依約在11月交艦海軍，是否會有違約懲處。顧立雄說明，將依約計罰，每天約19萬元。

媒體報導稱，海軍大氣海洋局林姓上校局長疑涉嫌違法蒐集漢光演習作戰資料。對此，顧立雄指出，已請海軍行政調查，在調查完成前無法進一步說明。

針對外界對比國軍抗彈板與中共抗彈板一事，顧立雄表示，目前正研製新抗彈板並驗證中，同時亦研發鎢芯彈（可輕易穿透解放軍制式防彈背心），目前均在進行中。