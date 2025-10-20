快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

顧立雄：海鯤11月交艦有挑戰 違約每天罰台船19萬

中央社／ 台北20日電

國防部顧立雄今天再赴立法院專案報告潛艦國造「海鯤號」進度。他提到，會以品質及安全為重逐次進行海測（SAT），但11月要完成測試並交艦「有相當大挑戰」，若違約將每天對台船計罰約新台幣19萬元。

繼上週潛艦國造機密報告後，立法院外交及國防委員會今天上午再度邀請國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況」、備質詢，並以公開方式進行。

顧立雄會前接受媒體訪問指出，任何國防部的政策、相關計畫都要受立法院監督，繼上週機密專報後，今天就可公開的項目在不涉機密下對外說明，海鯤造艦會以品質及安全為重逐次進行海上測試（SAT），但確實11月要完成相關測試並交艦「有相當大挑戰」，會持續請海軍及台船努力。

若台船無法依約在11月交艦海軍，是否會有違約懲處。顧立雄說明，將依約計罰，每天約19萬元。

媒體報導稱，海軍大氣海洋局林姓上校局長疑涉嫌違法蒐集漢光演習作戰資料。對此，顧立雄指出，已請海軍行政調查，在調查完成前無法進一步說明。

針對外界對比國軍抗彈板與中共抗彈板一事，顧立雄表示，目前正研製新抗彈板並驗證中，同時亦研發鎢芯彈（可輕易穿透解放軍制式防彈背心），目前均在進行中。

國防部 潛艦國造 顧立雄

延伸閱讀

國防部承認潛艦跳票：海鯤11月完成「有很大挑戰」

影／潛艦國造專案報告 顧立雄：11月完成具有很大的挑戰性

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

軍費增至GDP10%？顧立雄：依敵情威脅防衛作戰能力檢討調整

相關新聞

海鯤號進度延宕 顧立雄：當初設想太樂觀

國造潛艦「海鯤艦」目前面臨測試與進度延宕問題，國防部長顧立雄今天在立法院承認，相比其他國家自製、新造潛艦，第一艘通常要7...

美台國防工業會議明開幕 聚焦美台共同發展無人機

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都預計派出代表發表談話，美台商業協會（US-Taiwan Business...

國共內戰／東北覆滅之謎 廖耀湘部隊不打仗忙盜賣糧食

國共內戰勝敗檢討，過去幾十年來都被總統府與國防部列為機密，不讓外界知道當年軍隊缺失，國共雙方1948年底在東北大打一仗，國民黨幾十萬軍隊全軍覆沒，關鍵戰役錦州失守，原因是解圍部隊停止攻擊好幾天，儘管當時蔣中正總統督促解圍不對應一意西進，勿再猶豫，官兵仍不為所動，因為這些部隊正忙著搶運共軍倉促撤退時遺留下來的糧食，轉賣後方斂財，共軍得到喘息機會，反將國軍部隊各個擊破。

不滿上周祕密會議 藍委今再邀顧立雄潛艦專報並公開詢答

潛艦國造進度引發國人關切。立院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇上周已邀請國防部長顧立雄專案報告，但報告與答詢採全面機密...

少將主任被控隱瞞娶陸配有國安疑慮？海巡署澄清：主動填具依規查核

有媒體報導，海巡署教育訓練測考中心少將主任方深滽隱瞞娶大陸籍配偶，卻通過晉升將官的安全查核，有國安疑慮。海巡署今回應與事...

立院20日潛艦國造專報 國防部：重點2大系統調校

立法院外交及國防委員會明天將邀國防部長顧立雄專案報告潛艦國造原型艦海測執行現況。國防部報告指出，為達潛航安全目標，現置重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。