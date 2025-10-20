快訊

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

上班注意！北北基等7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天晚上

美台國防工業會議明開幕 聚焦美台共同發展無人機

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。記者陳熙文／攝影
美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。記者陳熙文／攝影

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都預計派出代表發表談話，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）19日表示，本屆會議聚焦的主題之一就是美台合作發展無人機。

韓儒伯也指出，美國對台軍售延遲交付的程度已有大大改善，並預期明年美國對台軍售可能出現破紀錄的年度總金額。

美台國防工業會議今年邁入第24屆，於美國馬里蘭州舉行，預料有200餘人將出席參加。

正逢美國聯邦政府關門，不過美國官員仍計畫出席，包括美國國防部代理助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）、國務院官員和AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等都預期會到場發表談話。

我國也將由國防部副部長鍾樹明代表出席，發表演說；民進黨和國民黨則分別由民進黨立委王定宇、沈伯洋和國民黨駐美代表秦日新、中評委田在勱代表出席。

美國聯邦參議院日前通過2026年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act），授權約9250億美元的國防支出。

法案內容要求美國國防部的「國防創新單位」與台灣的對應窗口合作，讓雙方能協調國防優先事項，協調民防兩用的國防能力發展，包括無人機、微晶片、定向能量武器、人工智能、飛彈技術和情報、監控、偵查技術。

雖然該法案文字尚未確定，仍待與聯邦眾議院協調最終版本，不過韓儒伯指出，本屆會議預料將聚焦美台共同發展、生產製造的議題。

韓儒伯表示，美台的合作不會是傳統的彈藥，也不會是刺針防空飛彈、標槍飛彈、空對空飛彈或F-16；韓儒伯指出，討論的焦點會聚焦在廣泛的無人載具，不但強化台灣的國防能力，也讓台灣得以在量產、供應無人機給西方市場中扮演重要角色。

此外，韓儒伯指出，台灣可以從以哈衝突和俄烏戰爭中學習到很多，尤其是俄烏戰爭，這也會是會議的重點。

至於川普政府上任以來，至今尚未提出對台軍售，韓儒伯分析說，美國新政府上台，通常須經過近一年的時間來檢視前政府的政策和決定，再加上每一任政府都面臨愈來愈長的時間，讓官員在國會獲得任命，這都干擾到時程。

不過，台灣方面即將提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」草案，總金額上看新台幣一兆元，韓儒伯說，等台灣通過草案，他相信川普政府將會知會國會非常龐大的軍售金額，指2026年的對台軍售年度金額有潛力創下紀錄。

針對美國對台軍售延遲交付累積達200億美元，韓儒伯指出，據他所知，交付進度已有大大改善，獨剩下2個項目，總額近90億美元，其中包括總額80億美元的66架F-16系列戰機。

國防部 美國國防 美台

延伸閱讀

美國蓋資料中心引發「鄰避效應」 OpenAI、Meta 轉向空曠地區

川普再提到台灣：晶片正從台灣回流美國生產

首片台積美國製Blackwell晶圓誕生 黃仁勳讚：創造歷史

壓制俄羅斯挑釁空域 英促歐洲擴大無人機生產

相關新聞

美台國防工業會議明開幕 聚焦美台共同發展無人機

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都預計派出代表發表談話，美台商業協會（US-Taiwan Business...

國共內戰／東北覆滅之謎 廖耀湘部隊不打仗忙盜賣糧食

國共內戰勝敗檢討，過去幾十年來都被總統府與國防部列為機密，不讓外界知道當年軍隊缺失，國共雙方1948年底在東北大打一仗，國民黨幾十萬軍隊全軍覆沒，關鍵戰役錦州失守，原因是解圍部隊停止攻擊好幾天，儘管當時蔣中正總統督促解圍不對應一意西進，勿再猶豫，官兵仍不為所動，因為這些部隊正忙著搶運共軍倉促撤退時遺留下來的糧食，轉賣後方斂財，共軍得到喘息機會，反將國軍部隊各個擊破。

不滿上周祕密會議 藍委今再邀顧立雄潛艦專報並公開詢答

潛艦國造進度引發國人關切。立院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇上周已邀請國防部長顧立雄專案報告，但報告與答詢採全面機密...

少將主任被控隱瞞娶陸配有國安疑慮？海巡署澄清：主動填具依規查核

有媒體報導，海巡署教育訓練測考中心少將主任方深滽隱瞞娶大陸籍配偶，卻通過晉升將官的安全查核，有國安疑慮。海巡署今回應與事...

立院20日潛艦國造專報 國防部：重點2大系統調校

立法院外交及國防委員會明天將邀國防部長顧立雄專案報告潛艦國造原型艦海測執行現況。國防部報告指出，為達潛航安全目標，現置重...

陸再指控5台企支援心戰大隊 國防部：一貫認知作戰手段

大陸官方在通緝18名國軍「心戰大隊」成員後，又進一步指控台灣5家企業是心戰大隊的外圍支援企業。國防部反嗆，中共官媒一貫以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。