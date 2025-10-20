聽新聞
不滿上周祕密會議 藍委今再邀顧立雄潛艦專報並公開詢答

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

潛艦國造進度引發國人關切。立院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇上周已邀請國防部顧立雄專案報告，但報告與答詢採全面機密，完全不公開。國民黨籍召委馬文君表示，潛艦國造是國家重大政策，在外界傳言滿天飛情況下，社會大眾有權了解目前的狀況，今天再邀顧立雄專案報告，並採公開詢答。

國防部的書面報告已送至立院，強調海軍將按部就班，在符合安全與品質之前提下，完成全艦性能驗證。目前重點是「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統」等兩項，希能加速完成潛航前整備，達到潛航必要條件。如此內容與上周一祕密會議後，國防部發布的新聞稿幾乎相同。軍方官員表示，由於今天是公開會議，因此尺度與上周的機密專案報告還是有所差別。

上周一的外交及國防委員會，是顧立雄在立院本會期首次報告，但安排的不是傳統上應最先舉行的全面性業務報告，而是潛艦議題的專案報告，並採全機密方式進行。

馬文君表示，民進黨搶排了祕密會議，但以往的祕密會議，至少詢答也是公開，如果問題的答案當真有機敏性，官員自然不會回答；尤其如今潛艦案的情況，不需要如此祕而不宣，要讓國會與國人明白狀況，才能支持計畫繼續走下去。

今天會議還邀請台船董事長列席。對於後續七艘潛艦的預算，馬文君說，必須先把海鯤艦的問題釐清，而且未來量產型的規格，若已與海鯤之間有很多變化，就等於還要再走一次原型研發測試的過程；這些問題如何克服，海軍與台船還是必須告知社會大眾。

國防部 潛艦國造 馬文君 顧立雄

