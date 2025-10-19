少將主任被控隱瞞娶陸配有國安疑慮？海巡署澄清：主動填具依規查核

卡拉維爾是第一架使用後置引擎的噴射客機，也是西方噴射時代第一架雙引擎客機。卡拉維爾採用特殊的類三角窗，也有科學上的意義。 資深記者程嘉文告訴你，為何卡拉維爾談不上是亮眼的明星先發投手，卻是默默上場吃下大量局數的中繼投手。

2025-10-19 07:30