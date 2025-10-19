快訊

少將主任被控隱瞞娶陸配有國安疑慮？海巡署澄清：主動填具依規查核

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
海巡署教育訓練測考中心少將主任方深滽。圖／取自海巡署網站
海巡署教育訓練測考中心少將主任方深滽。圖／取自海巡署網站

有媒體報導，海巡署教育訓練測考中心少將主任方深滽隱瞞娶大陸籍配偶，卻通過晉升將官的安全查核，有國安疑慮。海巡署今回應與事實不符，表示辦理特殊查核時，方主動填具配偶為陸配，人事作業均符合規定。

海巡署表示，去年下半年辦理高階人事統案調整，基於推動海巡任務需要，通盤考量適任人選之各項條件，規劃時任偵防分署副分署長方深滽列入升職規劃，並依規定辦理特殊查核。

海巡署指出，方於2013年擔任專員職務時，曾因公奉准前往大陸地區，本案辦理特殊查核時，方亦依規定主動填具「配偶為陸配」之事實，查核結果無違反國安疑慮或洩密等不法情事；海巡署於去年11月26日核定方調升教育訓練測考中心少將主任，人事作業程序符合軍職人員任官及任職等法令規定。

