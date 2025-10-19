立院20日潛艦國造專報 國防部：重點2大系統調校

立法院外交及國防委員會明天將邀國防部長顧立雄專案報告潛艦國造原型艦海測執行現況。國防部報告指出，為達潛航安全目標，現置重點於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」，盼能加速完成潛航前整備。

國造潛艦原型艦海鯤艦已完成泊港測試（HAT），目前正實施海上測試（SAT），原先預計在9月完成海測，但目前尚未完成，而原本規劃將於11月由台船交艦予海軍。

立法院外交及國防委員會13日邀顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」，以秘密會議形式進行，當時輪值的召委、民進黨立委王定宇表示，海鯤艦的潛艦國造「海昌計畫」是國家的最高機密，基於國家的利益，因此全程以機密會議方式進行。

本週輪值立法院外交及國防委員會召委的國民黨立委馬文君，明天安排的議程將邀顧立雄報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，併請台灣國際造船股份有限公司董事長列席，並備質詢。

據國防部送抵立法院的書面報告指出，在13日機密專報說明原型艦測試進度及後續海測規劃後，將針對可公開說明內容向委員會報告。原型艦測試是採漸進式構型研改策略，需長時間調校裝備及逐項審認驗證，藉測試及早發掘問題，偕同台船與原廠共同解決。

國防部表示，海軍依法依約，負責專案管理履約督導與監造，為達品質與安全，審慎規劃測試次序，正執行潛航測試前整備及安全評估，在達到潛航安全無虞條件後，就會進行後續海上測試。而浮航測試依序區分浮航測試、淺水潛航及深水潛航三階段逐步執行。

國防部指出，海鯤艦在完成安全評估不影響航安前提下，從6月17日起，共執行3次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證；7月8日至9月2日進台船乾塢進行細部調校。

國防部說，為達潛航安全目標，海軍專案團隊積極投入協助台船工項整合，依測試程序所列標準逐項實施驗測，現置重點於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」等2項，盼能加速完成潛航前整備，管制調校後達潛航必要條件。

後續海上測試規劃部分，國防部表示，在完成海上測試前整備條件後，由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）三方共同評估，在達到潛航安全條件後，安排海上測試。目前已執行3次浮航測試，接續實施浮航性能調校驗證，完成後進入淺水潛航階段。

國防部說，淺水潛航測試主要執行艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等類別功能驗證。深水潛航測試主要執行艦船操縱、艦船性能、緊急功能、偵蒐裝備及戰鬥管理等類別功能驗證。

國防部表示，國造潛艦歷經裝備籌獲、建造組裝到測試驗證，面臨首次造艦挑戰，屢次遭遇測試問題都能逐一克服；國防部有信心完成原型艦建造，將按部就班、循序漸進，加速達成海上測試目標。

國防部說，海軍後續依法依約履驗，要求台船於交艦前完成缺失改正，最終在符合安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證，以滿足海軍操作需求與作戰性能。