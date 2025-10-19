國軍聯兵旅對抗 陸勝1號操演首用空包彈求仿真

國軍聯兵旅對抗過去均以「長」字輩為代號實施，今年更名「陸勝」、統一由教準部主辦。軍方人士指出，陸勝1號25日至31日實施，由裝甲542旅、機步234旅實施對抗，由於過往長字輩均為「空操」，今年將首度使用空包彈，力求仿真實戰。

長泰、長青、長勝為國軍地面部隊重要演習，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色，由六軍團、八軍團、十軍團輪流主辦。北部六軍團擔任統裁部（主辦）稱之為「長泰操演」，中部十軍團為「長青操演」，南部八軍團是「長勝操演」。

過往「長」字輩的旅級演習已停止多年，因應敵情威脅於民國112年恢復，當年度為機步269旅與陸戰99旅的「長青17號操演」、113年是裝甲586旅及機步333旅的「長泰19號操演」，比照年度重大操演「漢光演習」的精神，採24小時不間斷、強化夜間訓練實施實戰化訓練。

軍方人士指出，今年起取消「長」字輩演習的命名方式，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，重新命名為「陸勝」操演，但無論「長」字輩或更名後的「陸勝」，演習價值在於讓旅級單位以指揮所為核心，調動所屬聯兵營加入演訓，不僅可一次磨練旅營指揮官、參謀，也能讓部隊實兵單位接受訓練。

軍方人士也提到，陸勝1號操演10月25日至31日在北部地區實施，參訓單位為駐防新竹湖口的裝甲542旅、駐防台中及嘉義的機步234旅，同樣聚焦戰術驗證，並實施無劇本演習以磨練臨機指令。

值得注意的是，軍方人士表示，過往長字輩演習均為「空操」，也就是不實彈射擊、按實戰程序演練。但陸勝1號將首度使用空包彈，目的是力求仿真實戰，建立官兵訓練時的臨場感。

國軍10月進行3項重大操演，分別是已經在13日至17日落幕的海軍「海強操演」，將於27日至31日舉行的空軍「天龍操演」，以及25日至31日的陸軍「陸勝1號操演」。