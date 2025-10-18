快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

聽新聞
0:00 / 0:00

陸再指控5台企支援心戰大隊 國防部：一貫認知作戰手段

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
大陸官方指控台灣5家企業是心戰大隊的外圍支援企業。國防部反嗆，中共官媒一貫以認知戰手段，發布扭曲及拼湊內容，意圖造成恐慌、猜忌，呼籲國人勿轉傳、散布這類惡意訊息。圖／本報資料照片
大陸官方指控台灣5家企業是心戰大隊的外圍支援企業。國防部反嗆，中共官媒一貫以認知戰手段，發布扭曲及拼湊內容，意圖造成恐慌、猜忌，呼籲國人勿轉傳、散布這類惡意訊息。圖／本報資料照片

大陸官方在通緝18名國軍心戰大隊」成員後，又進一步指控台灣5家企業是心戰大隊的外圍支援企業。國防部反嗆，中共官媒一貫以認知戰手段，發布扭曲及拼湊內容，意圖造成恐慌、猜忌，呼籲國人勿轉傳、散布這類惡意訊息。

央視旗下「日月譚天」微信號發布訊息，在福建廈門公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告後，又進一步指控台灣有5家企業是國軍心戰大隊的外圍支援企業。日月譚天譚主並奉勸這些企業「及時收手、劃清界限」，不要越陷越深。

國防部回應表示，中共官媒以一貫的認知戰手段，發布虛構、扭曲及拼湊內容，目的係藉公開威脅，意圖造成國人分化、恐慌、猜忌。呼籲國人切勿轉傳、散播此類惡意的虛假訊息。

國防部強調，心戰大隊依「政府採購法」及相關規定，辦理一般資通產品及服務採購，招標文件及內容均符公開透明等規範，並接受審監單位監督、審查。

心戰大隊 國防部 國軍

延伸閱讀

陸官媒點名5家心戰大隊周邊企業 陸委會批「跨國壓迫」、用心險惡

中共35機艦台海周邊活動　國軍嚴密監控

央視《日月譚天》獨家曝光 藝誠科技等5家台企涉支援我國軍心戰大隊

陳亭妃：國防部應照物價漲幅調整「軍用機場噪音補償基準」

相關新聞

陸再指控5台企支援心戰大隊 國防部：一貫認知作戰手段

大陸官方在通緝18名國軍「心戰大隊」成員後，又進一步指控台灣5家企業是心戰大隊的外圍支援企業。國防部反嗆，中共官媒一貫以...

陸軍特戰部隊年底換裝首批T-11人員降落傘 陸軍：進度正常

陸軍特戰部隊獲准建案換裝美軍現役T-11人員傘，今（2025）年底可望換裝第一批。

海軍「海強操演」落幕 陸空軍年度旅對抗10月下旬登場

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，連續多批軍機、軍艦出海擾台，另一方面，我海軍年度重點演訓「114-2海強操演」，經過5...

共軍昨再「聯合戰備警巡」 27共機8共艦出海擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦8艘持...

陳亭妃：國防部應照物價漲幅調整「軍用機場噪音補償基準」

民進黨立委陳亭妃表示，她近來接到民眾陳情，物價不斷的調漲，軍用機場噪音補償基準卻沒有調整過，經由向國防部反應，國防部將針...

蕭美琴：台灣之盾 是「偵攻一體」的多層次防衛網

賴清德總統日前國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。副總統蕭美琴接受外媒專訪時表示，台灣之盾的概...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。