陸再指控5台企支援心戰大隊 國防部：一貫認知作戰手段

大陸官方在通緝18名國軍「心戰大隊」成員後，又進一步指控台灣5家企業是心戰大隊的外圍支援企業。國防部反嗆，中共官媒一貫以認知戰手段，發布扭曲及拼湊內容，意圖造成恐慌、猜忌，呼籲國人勿轉傳、散布這類惡意訊息。

央視旗下「日月譚天」微信號發布訊息，在福建廈門公安局發布依法徵集台軍心戰大隊18名核心骨幹違法犯罪線索的懸賞通告後，又進一步指控台灣有5家企業是國軍心戰大隊的外圍支援企業。日月譚天譚主並奉勸這些企業「及時收手、劃清界限」，不要越陷越深。

國防部回應表示，中共官媒以一貫的認知戰手段，發布虛構、扭曲及拼湊內容，目的係藉公開威脅，意圖造成國人分化、恐慌、猜忌。呼籲國人切勿轉傳、散播此類惡意的虛假訊息。

國防部強調，心戰大隊依「政府採購法」及相關規定，辦理一般資通產品及服務採購，招標文件及內容均符公開透明等規範，並接受審監單位監督、審查。