陸軍特戰部隊年底換裝首批T-11人員降落傘 陸軍：進度正常

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍特戰部隊年底將換裝第一批美軍現役T-11人員傘。圖／取自Airborne-Systems網站
陸軍特戰部隊年底將換裝第一批美軍現役T-11人員傘。圖／取自Airborne-Systems網站

陸軍特戰部隊獲准建案換裝美軍現役T-11人員傘，今（2025）年底可望換裝第一批。

對此，陸軍司令部表示，T-11傘具系統交運均依工作節點管制執行，各項交裝整備進度正常。

陸軍2023年編列7億1618萬1000元預算，進行陸軍空降作戰傘具裝備採購。國防部函送立法院最新國軍114年度軍事投資預算執行概況顯示，今年編列1億1894萬6000元預算，執行率達93.52%。據悉，特戰部隊年底可換裝第一批。

陸軍換裝T-11人員傘案，採購項目包括人員主傘及特殊地形傘、人員副傘、個人裝備包、通用裝備包與個人式槍包等6項，更新特戰大部隊人員傘具。

本報2020年6月1日曾獨家披露航特部將比照美軍傘兵現役裝備，採購T-11大部隊人員傘具，以取代現行由軍備局自製的T-10B人員傘。但航特部當時曾公開否認，宣稱T-11滯空能力久、敵情威脅越大，並不適合台灣國情，只是參考標的物之一。但事後證實本報報導內容正確，現在特戰部隊即將接裝。

陸軍 特戰

