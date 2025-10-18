海軍「海強操演」落幕 陸空軍年度旅對抗10月下旬登場

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，連續多批軍機、軍艦出海擾台，另一方面，我海軍年度重點演訓「114-2海強操演」，經過5天4夜密集演練後，於昨天順利結束。另外，10月下旬到月底，陸空軍年度演訓也將陸續登場。

據軍聞社報導，「114-2海強操演」5天4夜操演期間，順利完成立即備戰操演、防禦性布雷、海空警戒、海空聯合反潛、聯合截擊、聯合反封鎖及戰力重整等多項實兵驗證科目，展現官兵勤訓精練的成果。

軍方人士指出，操演過程中，海軍模擬各項共軍艦隊對我方艦隊的攻擊模式，進行5吋砲丶40快砲丶方陣快砲及海欉樹飛彈的實彈射擊，S-70C反潛直升進行魚雷投放，並以標準二型飛彈丶雄風飛彈機動發射車等進行模擬接戰。

海軍司令部表示，各艦操演前已依訓練期程，循序建立單艦初、中、高級戰備水準，此次藉由海強實兵對抗操演，完成精實訓練驗收，達成水面作戰支隊高級戰備水準。

海軍司令部強調，參演官兵以專業態度與嚴謹紀律完成各項任務，驗證海軍在多重威脅環境下的即時應變與持續作戰能力，展現維護海上交通線安全與區域和平穩定的堅定決心。