共軍昨再「聯合戰備警巡」 27共機8共艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨(17)日清晨到今(18)日清晨6點為止，共計偵獲共機27架次，共艦8艘持續在台海周邊活動，其中有19架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。圖／國防部提供
共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦8艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（17）日清晨到今（18）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次，共艦8艘持續在台海周邊活動，其中有19架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時50分到今日清晨6時為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計25架次在台海中線沿線活動，並曾逾越中線在我北部空域活動，同時進入我西南空域，在本島應變區外活動。

同時，從昨天上午9時50分至10時，發現中共戰鬥機計2架次，進入我防空識別區西南空域活動。

國防部 台海 中共 海峽中線

