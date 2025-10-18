中共35機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控
國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲27架次共機，其中19架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共35機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國防部表示，共軍假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊海空域，國軍嚴密掌握並適切應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時50分至今天上午6時，在台灣海峽空域偵獲中共25架次主、輔戰機及無人機，其中17架次逾越海峽中線。
國軍於昨天上午9時50分至昨天上午10時在台灣西南空域偵獲中共2架次主戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
