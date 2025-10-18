快訊

國家級警報響「台北搖很大」！10:04東部海域有感地震 7縣市震度3級以上

小S復出藏大S影子！這微笑姊妹史上最像　神奇瞬間「完全是熙媛」

「小朋友很愛她」…金門酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園女老師逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃：國防部應照物價漲幅調整「軍用機場噪音補償基準」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃國會辦公室提供
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃國會辦公室提供

民進黨立委陳亭妃表示，她近來接到民眾陳情，物價不斷的調漲，軍用機場噪音補償基準卻沒有調整過，經由向國防部反應，國防部將針對「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」第11條及第12條進行檢討與修正，將新增「補助住戶設置噪音防制設施補助及現金補償基準調整機制」，以確保補償金額更貼近實際民生需求。

陳亭妃指出，依據修正內容，將自2027年起，每5年配合消費者物價指數（CPI）漲幅進行檢討與調整。台南市符合軍用機場噪音防制補償標準的民眾高達11萬戶，自2000年啟動第一輪調查至今仍未完成，她也要求國防部要加快進度，增加金額的編列，增加人力才能儘速會勘、驗收，進行補助，才能加速完成第一輪所有住戶的申請噪音設施的補助作業。

國防部表示，為解決人力不足的問題，將採委外方式，聘用在地人員協助執行，不僅可有效加速調查進程，也能創造地方就業機會，促進區域發展。

國防部 噪音 機場 陳亭妃

延伸閱讀

【重磅快評】當賴清德喊團結，陳亭妃皮要繃緊了

稱陳亭妃、林俊憲都不是對手 謝龍介嗆要與賴清德直球對決

質詢烏山頭光電板引綠粉不滿挨轟 賴清德點名要陳亭妃闢謠

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

相關新聞

陳亭妃：國防部應照物價漲幅調整「軍用機場噪音補償基準」

民進黨立委陳亭妃表示，她近來接到民眾陳情，物價不斷的調漲，軍用機場噪音補償基準卻沒有調整過，經由向國防部反應，國防部將針...

蕭美琴：台灣之盾 是「偵攻一體」的多層次防衛網

賴清德總統日前國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。副總統蕭美琴接受外媒專訪時表示，台灣之盾的概...

軍方：海鯤艦2系統加速調校

國造潛艦海鯤艦測試進度引發高度關注，立法院外交國防委員會下周一再次邀請國防部，採公開會議方式報告海鯤艦進度。軍方公開報告...

蕭美琴：「台灣之盾」偵攻一體 打造混合防禦盾牌

賴清德總統日前在國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。副總統蕭美琴接受外媒專訪時表示，「台灣之盾...

三總松山分院巡迴醫療 李棟樑感謝國軍同仁守護長者健康

三軍總醫院松山分院積極投入敦親睦鄰，社區巡迴醫療活動備受各界好評。今天前往台北市松山區東榮里，替長者接種流行性感冒與新冠...

立院周一再聽取海鯤艦公開報告 海軍重申：著重兩系統調校

國造潛艦海鯤艦的測試進度引發國內外高度關注，立法院外交國防委員會下周一再次邀請國防部，採公開會議方式報告海鯤艦進度。軍方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。