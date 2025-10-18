陳亭妃：國防部應照物價漲幅調整「軍用機場噪音補償基準」

民進黨立委陳亭妃表示，她近來接到民眾陳情，物價不斷的調漲，軍用機場噪音補償基準卻沒有調整過，經由向國防部反應，國防部將針對「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」第11條及第12條進行檢討與修正，將新增「補助住戶設置噪音防制設施補助及現金補償基準調整機制」，以確保補償金額更貼近實際民生需求。

陳亭妃指出，依據修正內容，將自2027年起，每5年配合消費者物價指數（CPI）漲幅進行檢討與調整。台南市符合軍用機場噪音防制補償標準的民眾高達11萬戶，自2000年啟動第一輪調查至今仍未完成，她也要求國防部要加快進度，增加金額的編列，增加人力才能儘速會勘、驗收，進行補助，才能加速完成第一輪所有住戶的申請噪音設施的補助作業。

國防部表示，為解決人力不足的問題，將採委外方式，聘用在地人員協助執行，不僅可有效加速調查進程，也能創造地方就業機會，促進區域發展。