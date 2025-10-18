軍方：海鯤艦2系統加速調校

國造潛艦海鯤艦測試進度引發高度關注，立法院外交國防委員會下周一再次邀請國防部，採公開會議方式報告海鯤艦進度。軍方公開報告指出，海鯤艦進行三次浮航測試後，目前整備調校重點在於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（ＩＰＭＳ）」等兩項。海軍強調將會按部就班、在符合安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證。

下周一邀軍方赴立院

立法院國防外交委員會本周一在召委王定宇安排下，以全程祕密會議聽取海鯤艦進度報告，國民黨召委馬文君再排定下周一以公開會議方式，邀國防部、海軍及台船，說明海鯤艦海測進度。

國防部所提專案報告書面內容指出，海鯤艦自今年六月十七日起共執行三次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證。

此後於七月八日至九月二日進入台船乾塢，就艦體工程水密檢驗、儎臺裝備性能校正及戰鬥系統水線以下裝備檢整等三大類，進行細部調校。

軍方指出，目前整備調教重點在於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（ＩＰＭＳ）」等兩項，希望能加速完成潛航前的整備。

軍方表示，為達海鯤艦動力穩定，須完成主機自動充電功能驗證，目前正執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證。

軍方強調，主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，須協調廠家排程導致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家調整測試期程，加速完成多部主機自動充電功能驗證。

軍方指ＩＰＭＳ是高度自動化及整合性系統，具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全項系統均已執行聯測程序，持續進行軟體修改及驗測。台船目前已經增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業以求加速完成修正。

國防部強調，有信心完成原型艦建造。海軍將依法依約履驗，要求台船於交艦前完成缺失改正，最終會在符合安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證。