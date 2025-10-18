蕭美琴：台灣之盾 是「偵攻一體」的多層次防衛網

賴清德總統日前國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。副總統蕭美琴接受外媒專訪時表示，台灣之盾的概念，本質上是多層次安全防護網，涵蓋全台的防空系統，也包括更精密的「偵攻一體」（sensor-to-shooter），要打造一個混合防禦盾牌。

蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」專訪，針對台灣之盾將如何運作、籌措經費？她表示，多年來台灣與最重要的安全夥伴美國，一直就不對稱作戰系統進行討論，並已達成共識。現在賴總統提出台灣之盾概念，除了整合不同系統，更導入先進軟體與新技術，打造一個混合防禦盾牌。

蕭美琴說，中國也在新興軍事科技上投入巨資，這當然將是一項艱鉅的挑戰，「但我們仍將堅決捍衛台灣」。因此這項必要的投資不僅能讓台灣人民安心，也能讓全世界相信，維持台海和平至關重要。

至於是否擔憂台灣會不會淪為美中貿易戰中的談判籌碼，蕭美琴說，台灣與美國的貿易夥伴關係非常穩健，台灣關鍵產業之一的半導體與晶片產業一直都與美國及矽谷保持合作。「我們的夥伴關係非常穩固，並將持續深化」。

此外，賴清德總統昨前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。賴總統表示，面對中國的長期威脅，以及近年越來越頻繁的灰色地帶侵擾，未來國軍將繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力。

賴總統昨抵達後先登上左營軍艦聽取「海強操演」簡報，並觀看紀實回顧影片。他表示，剛結束為期五天的「海強操演」，大家辛苦了。這是驗證國軍海空警戒、聯合反封鎖及戰力重整等科目的重要演練，也同時執行戰損恢復、整補等任務，可以說非常重要。