立院周一再聽取海鯤艦公開報告 海軍重申：著重兩系統調校

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤號於9月初移出台船乾塢，繼續靠泊碼頭。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦的測試進度引發國內外高度關注，立法院外交國防委員會下周一再次邀請國防部，採公開會議方式報告海鯤艦進度。軍方的公開報告重申，海鯤艦進行3次浮航測試後，目前整備調教重點在於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」等2項，海軍將按部就班，在符合安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證。

立法院國防外交委員會10月13日聽取國防部報告進度後，不過在召委王定宇的安排下採全程秘密會議進行；國民黨召委馬文君再排定下周一已公開會議方式，邀集國防部、海軍及台船列席，了解海鯤艦海測進度。

國防部所提出專案報告，內容與日前對外公開的海鯤艦測試進度說明相同。國防部指出，海鯤艦在完成安全評估不影響航安前提下，自今年6月17日起共執行三次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證。此後於7月8日至9月2日進入台船乾塢，就艦體工程水密檢驗、儎台裝備性能校正及戰鬥系統水線以下裝備檢整等三大類，進行細部調校。

軍方再次指出，目前整備調教重點在於「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」等2項，希能加速完成潛航前整備。

軍方表示，為達海鯤艦動力穩定，須完成主機自動充電功能驗證，目前正執行多部主機測試前置作業，以利後續自動充電功能驗證。軍方強調，主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合

施作，協調廠家排程致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證。

軍方進一步表示，IPMS為高度自動化及整合性系統，具備執行儎台裝備遠端操作與監控功能，目前全項系統均已執行聯測程序，持續進行軟體修改及驗測。台船目前已經增派國內軟體工程師，偕同原廠共同作業以求加速完成修正。

國防部指出，海鯤艦進行過3次浮航測試後，接續進行浮航性能調校驗證，完成後逐步進入淺水、深水潛航階段。執行艦船操縱、艦船性能、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等類別功能驗證。

國防部強調，海軍將依法依約履驗，要求台船於交艦前完成缺失改正，最終會在符合安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證。

海鯤艦 國防部 主機

