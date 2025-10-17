提升防衛韌性 賴總統：持續強化不對稱戰力

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統17日上午前往高雄旗津營區，勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。他表示，國軍將持續強化不對稱戰力，並且導入各種先進國防科技，包括運用精準武器、無人載具以及人工智慧決策輔助等系統，提升防衛韌性。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華、艦隊指揮部指揮官吳立平、國安會副秘書長李問、62.1支隊長魏建中等，皆出席行程。

賴總統抵達後，首先登上左營軍艦聽取「海強操演」簡報，並觀看紀實回顧影片。隨後進行現地視導，依序至指揮管制室、前甲板及直升機庫，聽取海上指揮管制及防空接戰流程說明，以及防空武器及艦載無人機等介紹，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統表示，感謝各位日夜護衛海疆，保護國家以及國人生命財產安全。剛結束為期五天的「海強操演」，大家辛苦了。這是驗證國軍海空警戒、聯合反封鎖及戰力重整等科目的重要演練，也同時執行戰損恢復、整補等任務，可以說非常重要。

賴總統認為，國軍演練的表現都非常傑出，充分展現海軍艦隊優質的專業職能，以及平日勤訓精練的成果，值得驕傲。海軍62.1支隊歷來護衛海疆及守護國人的安全，期勉大家能持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

賴總統指出，面對中國大陸的長期威脅，以及近年越來越頻繁的灰色地帶侵擾，國軍要持續強化不對稱戰力，並且導入各種先進國防科技，包括運用精準武器、無人載具以及人工智慧決策輔助等系統，提升我們的防衛韌性。

他說，未來國軍會繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力。這不僅是國家與整體社會一起努力的方向，更是要普遍落實到部隊基層、深耕到國軍各單位的目標。

國軍 海軍 國安會

相關新聞

共軍再次發動「聯合戰備警巡」 21共機聯合共艦擾台

共軍出動軍機、軍艦擾台頻次近期又有回升趨勢，國防部今表示，繼中秋假期結束的10月8日之後，共軍今日再次出動大批機艦執行「...

賴總統：國軍朝新訓練、新思維、新裝備、新科技前進

賴清德總統今早前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。賴總統表示，未來國軍將繼續朝向「新訓練、...

立院三讀韌性特別預算案 國軍戰備飲用水減列4億元

立法院會今天三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，原列新台幣5500億元，減列52億98...

18共機9共艦擾台 2無人機長期徘徊海峽中線 國軍嚴密戒備

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦9艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

【專家之眼】解讀印尼空軍採購殲10戰機

本月15日印尼國防部長沙夫里(Sjafrie Sjamsoeddin)透過印尼安塔拉(Antara)國家通訊社採訪報導，...

中泰空軍「鷹擊」聯合軍演 打下飆風的殲-10C實戰亮相

泰國與中國大陸「鷹擊」中泰聯合軍演是為數不多能在大陸以外看到解放軍現役戰機的場合。殲-11BHG是泰方感興趣的機種，這是二度參加鷹擊軍演，換裝AESA雷達後，達到與殲-16相同作戰能力，機鼻雷達罩從黑改淺灰色為其特徵。而在印巴空戰一戰成名的殲-10C，也實戰亮相。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味「鷹擊 2025」（Falcon Strike 2025）的難得畫面。

