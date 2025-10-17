賴總統：國軍朝新訓練、新思維、新裝備、新科技前進

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今早前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。圖/總統府提供
賴清德總統今早前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。圖/總統府提供

賴清德總統今早前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。賴總統表示，未來國軍將繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力。

賴總統抵達後，首先登上左營軍艦聽取「海強操演」簡報，並觀看紀實回顧影片。隨後進行現地視導，依序至指揮管制室、前甲板及直升機庫，聽取海上指揮管制及防空接戰流程說明，以及防空武器及艦載無人機等介紹，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統說，今天非常高興在左營軍艦上與大家見面。首先他要感謝各位日夜護衛海疆，保護國家以及國人生命財產安全。

他表示，剛結束為期五天的「海強操演」，大家辛苦了。這是驗證國軍海空警戒、聯合反封鎖及戰力重整等科目的重要演練，也同時執行戰損恢復、整補等任務，可以說非常重要。

賴總統說，從剛剛的簡報及觀察當中，他要特別說，各位弟兄姊妹的表現都非常傑出，充分展現海軍艦隊優質的專業職能，以及平日勤訓精練的成果，值得驕傲。

賴總統表示，海軍62.1支隊歷來護衛海疆及守護國人的安全，期勉大家能持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

賴總統指出，面對中國的長期威脅，以及近年越來越頻繁的灰色地帶侵擾，國軍要持續強化不對稱戰力，並且導入各種先進國防科技，包括運用精準武器、無人載具以及人工智慧決策輔助等系統，提升我們的防衛韌性。

賴總統強調，未來國軍會繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力。這不僅是國家與整體社會一起努力的方向，更是要普遍落實到部隊基層、深耕到國軍各單位的目標。

國軍 軍艦

