立院三讀韌性特別預算案 國軍戰備飲用水減列4億元
立法院會今天三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，原列新台幣5500億元，減列52億9870萬5000元，以國防部為大宗，一共減列50億餘元，而日前引發討論的7.8億元國軍長效飲用水建置案，則減列4億元。
行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。立法院財政等委員會日前聯席審查韌性特別預算案，並送交黨團協商。
韌性特別預算經費上限5700億元，行政院歲出共編列5500億元，包含普發現金編列2360億元、強化韌性部分1500億元、支持產業780億元、挹注勞健保基金300億元、加強照顧弱勢提供關懷服務210億元、強化高等教育人才培育200億元，以及安定就業150億元，另外200億元將留作後續編列額度，視國際情勢影響再行編列用於產業支持。
立法院長韓國瑜15日召集朝野黨團協商韌性特別預算案，最終有8個提案保留，包含減列強化國土防衛能量新台幣2億元、凍結撥補勞保與健保基金20億元、減列媒宣費等案，將於院會表決。
立法院會今天上午三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，原列5500億元，包含攸關普發現金1萬元的2360億元預算，最終減列52億9870萬5000元，改列5447億129萬5000元。
而國防部在特別預算中「強化國土防衛能量」、「提升資通作業環境及設備」等項目，原編列1129億7653萬4000元，經朝野協商，共減列50億7731萬1000元，改列1078億9922萬3000元。其中，日前引發討論的國軍長效飲用水建置案，原列7億8942萬元，減列4億元。
有關勞動部編列100億元，挹注勞保基金，朝野黨團無異議通過，國民黨團、民眾黨團聯合提案，凍結1億元，要求勞動部一個月內提出勞保年金改革期程與方案專案報告，二個月內提出政府撥補機制常態化具體方案後始得動支。
針對衛福部編列200億元，挹注全民健保基金，在野黨在人數優勢下，經表決通過國民黨團提案，凍結1億元，待衛福部向立法院相關委員會提出檢討專案報告，經同意後，始得動支。
另外，對於勞動部編列4000萬元的媒體宣傳費，在野黨再度透過表決，通過民眾黨團提案，減列2000萬元，凍結400萬元。而衛福部編列3200萬元的媒體宣傳費，朝野立委無異議通過民眾黨團提案，減列1600萬元。
