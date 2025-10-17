立院三讀韌性特別預算案 國軍戰備飲用水減列4億元

泰國與中國大陸「鷹擊」中泰聯合軍演是為數不多能在大陸以外看到解放軍現役戰機的場合。殲-11BHG是泰方感興趣的機種，這是二度參加鷹擊軍演，換裝AESA雷達後，達到與殲-16相同作戰能力，機鼻雷達罩從黑改淺灰色為其特徵。而在印巴空戰一戰成名的殲-10C，也實戰亮相。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味「鷹擊 2025」（Falcon Strike 2025）的難得畫面。

2025-10-17 07:30