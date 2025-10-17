18共機9共艦擾台 2無人機長期徘徊海峽中線 國軍嚴密戒備

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦9艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍機艦繞台騷擾行動，在雙十國慶後有逐漸死灰復燃之勢，國防部統計，從昨（16）日清晨到今（17）日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，這18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時20分到今日凌晨4時為止，發現中共無人機計9架次在台海中線沿線活動，並曾逾越中線進入我北部空域活動。

同時，從昨天上午8時10分至晚間7時50分，發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計16架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。並曾沿我西南空域24浬線及應變區外圍，繞經鵝鑾鼻南方至台灣東部外海，並在東部外海徘徊。