聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機18架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，這18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機18架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，這18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦9艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍機艦繞台騷擾行動，在雙十國慶後有逐漸死灰復燃之勢，國防部統計，從昨（16）日清晨到今（17）日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，這18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時20分到今日凌晨4時為止，發現中共無人機計9架次在台海中線沿線活動，並曾逾越中線進入我北部空域活動。

同時，從昨天上午8時10分至晚間7時50分，發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計16架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。並曾沿我西南空域24浬線及應變區外圍，繞經鵝鑾鼻南方至台灣東部外海，並在東部外海徘徊。

18共機9共艦擾台 2無人機長期徘徊海峽中線 國軍嚴密戒備

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦9艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

【專家之眼】解讀印尼空軍採購殲10戰機

本月15日印尼國防部長沙夫里(Sjafrie Sjamsoeddin)透過印尼安塔拉(Antara)國家通訊社採訪報導，...

中泰空軍「鷹擊」聯合軍演 打下飆風的殲-10C實戰亮相

泰國與中國大陸「鷹擊」中泰聯合軍演是為數不多能在大陸以外看到解放軍現役戰機的場合。殲-11BHG是泰方感興趣的機種，這是二度參加鷹擊軍演，換裝AESA雷達後，達到與殲-16相同作戰能力，機鼻雷達罩從黑改淺灰色為其特徵。而在印巴空戰一戰成名的殲-10C，也實戰亮相。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味「鷹擊 2025」（Falcon Strike 2025）的難得畫面。

結合台澎防衛作戰實需 中科院 「全身型」外骨骼亮相

中科院首度展示結合國造的全身型「智慧輔力外骨骼系統」，表示這套裝備結合台澎防衛作戰實需，可用於士兵實施飛彈、機槍掛載、彈...

戰備水成本暴漲12倍、座椅1張5萬元預算刪了 馬文君：國防預算花刀口上

立法院外交及國防委員會審查國防部特別預算案，國防部原編列預算高達1132億元，經朝野協商與國防部調整後，最終刪減約50億...

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營，主力部隊在上（9）月移防澎湖後，今（16）日正式移編，將編制從原直屬陸軍航空特戰指揮部...

