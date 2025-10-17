【專家之眼】解讀印尼空軍採購殲10戰機

本月15日印尼國防部長沙夫里(Sjafrie Sjamsoeddin)透過印尼安塔拉(Antara)國家通訊社採訪報導，對外證實將向中國大陸採購殲-10型戰機；此係印尼空軍自2024年1月向法國採購「飆風」戰機，隨後更在今年6月確認向土耳其採購「可汗」戰機，連續對外採購之第三種型號之現代戰機。

對照印尼空軍目前由F-15、F-16、Su-27以及Su-30等多型戰機所組成之現役戰鬥機與攻擊機機隊，假若再加上其他各型教練機，如今再連續引進前述三種新型戰鬥機，其建軍模式由於機種繁多且系出多國，確實對補給支援與維修保養來說，勢必成為後勤作業嚴重噩夢。

但是印尼曾因國內政治與人權因素，再加上當年入侵東帝汶，在軍事採購上遭受過西方封鎖禁運，因此分散採購來源保持軍備多樣化，確實是印尼軍事當局極度堅持之軍備政策。

此項殲-10型戰機採購案公開後，許多政治觀察家與軍事評論者普遍認為，印尼採購殲-10型戰機係因2025年5月印巴空戰，該型戰機表現傑出所致。但殊不知在2024年11月珠海航展期間，印尼空軍高層在參訪過程中，就毫不避諱地表達出對該型戰機，確實具有高度採購意願。

今年6月在印巴空戰後，再度傳出印尼正在深入評估採購殲-10型戰機，但最後卻由土耳其政治高層主動宣布，印尼空軍將向土耳其採購「可汗」戰機；當時各方在跌落眼鏡後，咸信印尼向中國大陸殲-10型採購案，恐怕已經胎死腹中；但是為何煮熟鴨子會飛掉，卻沒有任何報導評論能夠說得出原因。

而且當時所有針對印尼採購殲-10型戰機，普遍聲稱印尼要求以較低價格採購中國大陸解放軍現役殲-10型戰機，透過直接汰舊除役程序，移轉交由印尼空軍接收，而非採購新製專門提供外銷型號為殲-10CE型戰機。但隨後傳出印尼將採購土耳其「可汗」戰機後，相關採購報導逐漸降溫，各方亦不再持續關注採購作業構想與進度。

如今傳出並確認印尼將向中國大陸採購殲-10型戰機訊息，過去數日各方又冒出多項報導評論，但其中卻有諸多觀點並不真切有待商榷，謹此列出數項加以分析，祈請各方先進不吝指正。

首先是將此項軍事採購案，視為雙方關係有所突破之關鍵指標，多半都忽視軍售關係雖為軍售外交重要環節，但中國大陸與印尼雙方軍事高層互訪、聯合演訓、互派學員受訓以及其他交流活動，其實論質論量並不算差。同時以往中國大陸對印尼亦曾存在其他軍售案例，儘管殲-10型戰機銷售案，確實是在軍備產品檔次上顯著提升，但將其視為突破性指標，恐怕有點言過其實。

其次就要提醒，軍事外交亦僅是整體外交部份面向，對比中國大陸與印尼相互間其他經貿往來與政治互動，再加上其他政府與民間關係，雙方軍售關係雖然重要，但不足以產生結構性影響，亦無法成為骨幹性關鍵項目，因此確實不宜過度高估其重要性與政策地位。

再者更要指出，迄至目前為止，中國大陸對印尼殲-10型戰機軍售案，整體架構與銷售清單並未完全對外揭露，但是搭配儎臺之空戰與對地武器，還有所能配備之電戰、偵照與導引莢艙，才是真正保證殲-10型戰機實際作戰能量之戰力倍增器。

尤有甚者，就是搭配在軍售案中之後勤維修能量，整體後勤規模以及相關訓練設施與能量，其中包括操作訓練層級之模擬器，再加上戰術模擬與訓練之訓練儀，此等完整規劃設計配備方案，才是真正判斷印尼空軍能否長久經營與運用殲-10型戰機，同時亦是檢視中國大陸是否真正將壓箱底寶貝賣給印尼關鍵指標。

最後還是要嚴肅駁斥認為中國大陸對印尼銷售出口殲-10型戰機，將有可能衝擊戰略環境說法；就印尼周邊戰略天平來說，加上如此數量之殲-10型戰機，論起戰略砝碼份量來說，恐怕真是無法產生顛覆性效應，產生區域戰略天平失衡現象。

政治觀察家與軍事評論者經常是語不驚人死不休地講出煽情聳動觀點，但若是認真對照印尼國土面積與軍力規模，就更能看出此等數量殲-10型戰機，確實無法翻轉區域戰略環境，許多評論確實刻意放話，存心過度反應，讀者們對此觀點聽聽就好，沒有必要受其誤導。