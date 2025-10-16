快訊

結合台澎防衛作戰實需 中科院 「全身型」外骨骼亮相

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院首度展示結合國造的全身型「智慧輔力外骨骼系統」，表示這套裝備結合台澎防衛作戰實需，未來可望成為士兵在戰場上靈活運動的助力。圖／中科院提供
中科院首度展示結合國造的全身型「智慧輔力外骨骼系統」，表示這套裝備結合台澎防衛作戰實需，可用於士兵實施飛彈、機槍掛載、彈藥搬運等野戰搬運任務，未來可望成為士兵在戰場上靈活運動的助力。

中科院今（16）至18日，一連三天參與在台北世貿一館舉辦的「2025台灣創新技術博覽會」，展出包括「防超高溫火焰耐燃工作服」、「行動電解產氫發電系統」運用於衛星的「前瞻定位導航模組」、警示船艇用「雷射眩目系統」，以及可支援導引任務的「偵打一體光電酬載」等多項軍民通用研發成果。而配合創博會活動，中科院同時展示結合跨領域技術研發能量，運用機械、材料、電子與光電創新技術的全身型「智慧輔力外骨骼系統」

中科院表示，有鑑於未來的戰爭，不再只是武器與火力的比拼，而是人、機、網的整合。外骨骼系統融合智慧感測與動力輔助，將成為士兵在戰場上靈活運動的助力。中科院盱衡國際軍事發展趨勢，結合台澎防衛作戰實需，積極自主研發「軍用外骨骼」系統，提高單兵作戰及遂行任務能量。

中科院說，這項國造外骨骼擋板等結構件，搭配中科院無人機機翼複合材料等異材質結合技術，具有出色的膝關節輔助能力，兼具耐用與輕量化。控制部分，利用多點感測器偵測人體動作意圖，透過演算法的即時提供推力輔助，達到在希望有輔助力時提供即時輔助，在不需要輔助時進行順應性控制，使穿戴過程中，即使沒有輔助力時也不會覺得行動受到限制。

中科院表示，目前這套外骨骼已經過各項穿戴實驗、數據分析測試，提升躲避障礙物，如繞行、跨越、閃避、地形地貌等適應力，將規劃持續提升外骨骼續航力、系統穩定性及操作直覺性，在「自主研發比例」及「符合台灣戰場需求」下，設計出符合國軍需求的解決方案，讓系統展現出高度的在地化適應能力。

中科院表示，目前這套外骨骼已經過各項穿戴實驗、數據分析測試，提升躲避障礙物，如繞行、跨越、閃避、地形地貌等適應力，將規劃持續提升外骨骼續航力、系統穩定性及操作直覺性。圖／中科院提供
