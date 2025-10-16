快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

120元戰備水、5萬座椅預算刪了 馬文君：國防預算要花刀口上

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君強調國防預算浮編就該刪除，納稅錢不能白白浪費。圖／取自馬文君臉書
立委馬文君強調國防預算浮編就該刪除，納稅錢不能白白浪費。圖／取自馬文君臉書

立法院外交及國防委員會審查國防部特別預算案，國防部原編列預算高達1132億元，經朝野協商與國防部調整後，最終刪減約50億元。立委馬文君今天指出，刪項包括8億元購買「儲戰備用水」及單張要價5萬元的座椅，強調「國防預算更要花在刀口上」。

被刪項目中最引人關注的，是國防部原規畫8億元購買「儲戰備用水」，單瓶成本竟為現行採購價12倍，引發外界質疑。經協調後，該項預算刪減4億元。另在「聯合作戰中心整修案」中，每張5萬元的高價座椅部分，也遭刪4770萬5000元。

基礎設施方面，陸、海軍司令部游泳池整修工程刪除2億餘元；湖口長安營區與金湯營區訓練場整修預算則刪約2億3000萬元。至於「提升資通作業環境及設備」項目，因部分預算用途不明、編列不合理，協調後再刪32億元，成為此次刪減金額最大項目。

馬文君表示，她並非反對國防，而是要確保每筆經費都能發揮效益，「該花就花、該省就省」，即使是強化韌性的特別預算，也必須嚴格把關，「不能讓人民的納稅錢被白白浪費」。

國民黨立委馬文君表示，國防部聯合作戰中心購買每張5萬元的長官座椅，500cc瓶圖／取自馬文君臉書
國民黨立委馬文君表示，國防部聯合作戰中心購買每張5萬元的長官座椅，500cc瓶圖／取自馬文君臉書

國防部 馬文君 海軍司令部

延伸閱讀

代表處迫遷爭議 林佳龍：南非提新協商版本 要求我暫緩晶片管制

普發現金一萬預算案周五拚三讀 朝野擬表決8案

中共公布台18官兵個資 馬文君揭退役軍人「被標籤」求職處處碰壁

補虧損？韌性預算編12億給中油 國防部卻交不出計畫挨批「純粹給錢」

相關新聞

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營，主力部隊在上（9）月移防澎湖後，今（16）日正式移編，將編制從原直屬陸軍航空特戰指揮部...

120元戰備水、5萬座椅預算刪了 馬文君：國防預算要花刀口上

立法院外交及國防委員會審查國防部特別預算案，國防部原編列預算高達1132億元，經朝野協商與國防部調整後，最終刪減約50億...

23共機10共艦繞台 無人機沿24浬線繞飛南部、東部外海

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次、共艦8艘、公務船2艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務...

國軍現役部隊換裝T112步槍 T91步槍由後備部隊使用

國防部自民國114至118年編列新台幣81億餘元預算，預計籌獲8萬6114枝T112戰鬥步槍。根據國防部日前送交立法院的...

21架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，21架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務...

美打造關島防衛系統嚇阻台海衝突 林佳龍：當然是因應中國軍事擴張

華爾街日報報導，五角大廈全力打造關島的防衛系統，嚇阻北京對台動武及因應台海衝突。外交部長林佳龍表示，美國加強對印太地區的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。