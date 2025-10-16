120元戰備水、5萬座椅預算刪了 馬文君：國防預算要花刀口上

立法院外交及國防委員會審查國防部特別預算案，國防部原編列預算高達1132億元，經朝野協商與國防部調整後，最終刪減約50億元。立委馬文君今天指出，刪項包括8億元購買「儲戰備用水」及單張要價5萬元的座椅，強調「國防預算更要花在刀口上」。

被刪項目中最引人關注的，是國防部原規畫8億元購買「儲戰備用水」，單瓶成本竟為現行採購價12倍，引發外界質疑。經協調後，該項預算刪減4億元。另在「聯合作戰中心整修案」中，每張5萬元的高價座椅部分，也遭刪4770萬5000元。

基礎設施方面，陸、海軍司令部游泳池整修工程刪除2億餘元；湖口長安營區與金湯營區訓練場整修預算則刪約2億3000萬元。至於「提升資通作業環境及設備」項目，因部分預算用途不明、編列不合理，協調後再刪32億元，成為此次刪減金額最大項目。