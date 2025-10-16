快訊

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營，主力部隊在上（9）月移防澎湖後，今（16）日正式移編，將編制從原直屬陸軍航空特戰指揮部，改隸為陸軍特種作戰指揮部。軍內解讀，這可能是陸軍航空與特戰部隊將「分家」的前兆。

位於台南的陸軍航空特戰指揮部指揮官編階中將，屬於軍團級單位；其下轄的特種作戰指揮部指揮官編階少將。海龍蛙兵這項移編，屬於「降編」，與過去的涼山自強中隊特勤隊一樣，降編為特戰指揮部所屬部隊，兩棲營營長仍是中校編制。

航特部轄有航空601、602旅、陸軍飛行訓練指揮部等飛行部隊，除去空降與特戰訓練中心與特指部，獨立直屬部隊唯一屬地面特戰實兵者，僅兩棲偵察營。如今兩棲營併入特指部，飛行與特戰部隊在編制上就涇渭分明。軍方內部觀察，此舉可能利於未來切割。

現任特指部指揮官苑汝瑋本身即為海龍部隊出身，近期調任的上校參謀主任，同樣有海龍部隊資歷。軍方用人體現當前移編用兵策略。

陸軍在1979年10月執行「靖安專案」時，由空特部納編「陸軍航空指揮部暨航空訓練中心」。1999年10月1日，因應「精實案」，空特部改編為「陸軍航空特戰司令部」（航特部），改由航空部隊含納特戰部隊，當時為特戰或航空誰作為名銜開頭，軍中有不小爭論。精實案後國防部一度研擬「勇固案」，計畫航空與特戰兵科分家，並師法美軍，合併三軍特種作戰單位，規畫另成立直屬國防部的聯合特戰指揮部，將海龍併進海陸兩棲偵搜大隊。但此案為當時陸軍副司令潘家宇所反對，並未實施。

特戰 陸軍 兩棲 海龍蛙兵 國防部

