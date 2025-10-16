23共機10共艦繞台 無人機沿24浬線繞飛南部、東部外海

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次、共艦8艘、公務船2艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時為止，共計偵獲共機23架次，共艦8艘及公務船2艘持續在台海周邊活動，其中有21架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時20分到傍晚6時10分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機計9架次在台海中線沿線活動，其中7架次曾逾越中線進入我北部活動。

同時，從昨天上午10時15分至傍晚6時10分，發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計12架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

另外，昨天上午7時05分至傍晚6時20分，也發現中共無人機及直升機計2架次，在我西南空域沿我24浬線及應變區外圍，繞經鵝鑾鼻南方至台灣東部外海，並在東部外海徘徊。