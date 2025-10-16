國軍現役部隊換裝T112步槍 T91步槍由後備部隊使用

快訊

中央社／ 台北16日電
T112戰鬥步槍。聯合報系資料照／記者洪哲政攝影
國防部自民國114至118年編列新台幣81億餘元預算，預計籌獲8萬6114枝T112戰鬥步槍。根據國防部日前送交立法院的報告，汰舊的T91戰鬥步槍檢修後，將逐步換裝後備戰力各類型部隊，藉以提升地面部隊整體基本戰力。

國軍T91戰鬥步槍服役迄今已逾20年，軍備局研製T112戰鬥步槍作為新一代步槍；為提升國軍整體戰力，由陸軍司令部統籌建案，自114年至118年度，共將編列81億656萬4000元籌購新型步槍8萬6114枝及雷射模組等附屬裝備，而憲兵指揮部、後備指揮部等部隊也將換裝T112步槍。

目前T112戰鬥步槍已進入量產階段，根據115年度國防部預算書，陸軍司令部今年度籌購1萬4248枝T112步槍，明年度將籌購2萬4534枝T112步槍。

國防部日前將陸軍司令部「新型步槍」書面報告送交立法院，報告已被列為17日的立法院會報告事項；報告指出，新型步槍（即T112步槍）為精度高、可快速射擊、具備基本照明及雷射指示功能，換裝後可有效增加部隊及單兵戰鬥能力，進而提升國軍整體戰力。

國軍後備部隊目前的主力步槍為T65K2步槍，報告指出，汰舊的T91步槍檢修後，逐步換裝後備戰力各類型部隊，可同步滿足後備部隊5.56公厘步槍基本需求，藉以提升地面部隊整體基本戰力。

國防部軍備局研發T112戰鬥步槍時，也一併研製TS112式近戰瞄準鏡、TS112式反射式內紅點瞄準鏡，以及TS112式步槍雷指器等「3鏡」。

根據政府電子採購網昨天所刊登的國防部軍備局決標公告，軍備局205廠透過限制性招標的方式，將委由軍備局401廠以28億餘元的金額，生產TS112式內紅點瞄準鏡等8項裝備，履約起迄日期為今年9月18日至118年12月31日。

