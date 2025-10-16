中國正進行大規模間諜行動 智庫：與台情報合作成敏感話題

華府智庫CSIS報告指出，中國正進行大規模間諜行動，滲透美國及盟友政軍體系。外國官員受訪透露，鑑於中國對菲律賓的滲透，他們對與菲方共享情報有所顧慮；至於是否與台灣分享敏感情資，這問題讓受訪者「偶爾會發出笑聲。」

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）昨天發布「強化美國與盟友及夥伴合作」的報告，長達80多頁。內容由7位分析師共同撰寫，根據對歐洲與印太地區逾一百名官員與專家的訪談、討論及研討會的內容彙整而成。

這些交流活動於2024年6月至今年3月期間舉行，參與者來自澳洲、韓國、日本、丹麥、德國與台灣等地。其中「美國聯盟的裂痕」章節提到，共享軍事計畫、先進武器系統設計及情報，可能會將敏感資訊洩露給敵方情報部門。

報告指出，前述狀況的原因在於，敵方情報部門可能已經滲透到盟友的資訊系統乃至整個政府。這使對手能夠對抗美國先進武器，搶先開發自己的系統，並預測美國可能的作戰方式。

根據報告，中國正在進行大規模間諜活動，試圖滲透美國及其夥伴國家的軍隊和政府，並已成功滲透美國及夥伴國的武器製造商，據報導竊取了數十種武器系統設計，包括F-35戰機、神盾彈道飛彈防禦系統及「愛國者三型」（PAC-3）飛彈系統等。

2023年，澳洲安全情報單位指出，澳洲面臨來自中國情報機構「前所未有」的威脅。俄羅斯也長期對美國盟友和美國本身進行間諜活動。

這份報告提到，美國許多前線夥伴國家反情報能力薄弱，使其易受敵方情報機構滲透。例如冷戰後的波蘭，其情報與安全機構曾多次遭俄羅斯滲透。

一些在與中國競爭中至關重要的盟國，安全防護也很薄弱。有一位外國官員指出，因為菲律賓已出現中國滲透的情況，他們的情報機構對與菲律賓分享情報有所顧慮。對於是否與台灣共享敏感情報的問題，「受訪者偶爾會發出笑聲。」

在北大西洋公約組織（NATO）體系內，土耳其與匈牙利曾在某些安全議題上與俄羅斯合作，使其他成員國因擔心情報被轉交俄方而不願共享資訊。

深化與夥伴的合作方面，報告表示，美國情報共享、聯盟規劃和武器銷售中的結構性缺陷，阻礙多國之間的有效合作。具體來說，美國情報共享的障礙與其說是出於不願意，不如說是來自過度保密。

包括部分亞洲國家在內的一些夥伴，曾對美方在涉中國事務，例如台灣及南海議題上延遲分享情報或行動計畫表示不滿。

報告建議美國重新調整與盟友的政策及精簡官僚機構等，「如果美國未能做出這些改變，中國將更容易主導東亞。」