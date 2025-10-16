聽新聞
薛瑞福：台灣通過特別預算後 美有望川普2.0首波軍售

聯合報／ 國際中心／綜合報導
今年7月漢光演習期間，國軍在台北市一處公園部署愛國者防空系統。賴清德總統提出的「台灣之盾」計畫，包括愛國者等防空系統，主要將來自美國國防工業。歐新社
美國總統川普重返白宮近九個月，尚未宣布新的對台軍售案。美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福認為，台灣通過國防相關特別預算後，可望看到川普宣布首批對台軍售；另外，台美合作生產武器對雙方都有利。

現為美國智庫「印太安全研究所」主席的薛瑞福接受中央社專訪表示，許多事情取決於台灣是否通過國防特別預算，若這筆預算如同台灣官員所描述的那般龐大，相信美方會支持批准相關軍售。

他說，美國國防部要求台灣國防支出達到國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之十，卻又不批准軍售，「這說不通」。因此，他認為美方正在等待台灣「真正拿出資金」，也就是通過特別預算。

國防支出方面，薛瑞福認為，台灣提升國防預算及持續增加軍費承諾，值得肯定，但他更關注購買什麼而非花多少錢。比起追求某個特定的支出比例，他更重視台灣如何運用其資源，相信台灣正走在正確的方向上。

談及總統賴清德宣示將打造「台灣之盾」，薛瑞福表示，台灣需要具備從高空進行感測與追蹤的能力，包括來自衛星、飛機及陸基雷達的資訊，還需要一套能整合資料並優化反應的系統。要能偵測並追蹤來自空中的威脅，包括彈道飛彈與巡弋飛彈，這部分取決於硬體設備，但要達到攔截及反應最佳化，關鍵在於軟體能力。

他預期這些系統主要將來自美國國防工業，包含新興技術能力，而不僅是大型國防企業，一些崛起的中小型國防科技公司也必須與台灣成為夥伴，才能讓整個計畫成功。

對於美國國會議員提出美台共同生產武器構想，薛瑞福指出，目前美國國內面臨軍備短缺問題，提升生產能力有助製造台美雙方都有使用的武器。在台灣預先儲備武器，對應對台海危機「也非常有幫助」。

此外，川普可能與中國國家主席習近平在月底會面，外界關注台灣是否淪為交易籌碼。薛瑞福表示，他沒看到任何跡象顯示台灣會被拋棄或被當作談判籌碼。

他說，台灣不是美國可以拿來交易的對象。其次，川普雖講求交易，但他不會接受「糟糕的協議」，也不願做出讓習近平看起來比他更強勢、讓中國占上風的事。

美國國防 薛瑞福 軍售 川普 對台 國防部 台美 習近平 國防支出 賴清德

