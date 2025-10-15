快訊

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

威廉談閃兵「憋氣造成高血壓」避兵役 停工5個月入不敷出：考慮賣房子

中共公布台18官兵個資 馬文君揭退役軍人「被標籤」求職處處碰壁

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
福建省廈門市公安局點名指控18名國軍「心戰大隊」人員違法犯罪，公布其照片與身分證字號並通緝懸賞。圖／取材自人民日報
中國廈門市公安局近日公布我國「政治作戰局心戰大隊」18名官士兵的照片與個資，引發外界關注國軍資安防護漏洞。立委馬文君表示，國防部對機敏人員的保護顯然不足，她曾接獲退役軍人陳情，指因個資遭公開，導致民間公司不敢雇用，生活受到嚴重影響。

馬文君指出，中共先前就曾如法炮製，公布過我國資通電軍人員的個資，當時國防部僅回應為「中共刻意操作的不實訊息」，並強調會加強內部控管及保護，如今又出現心戰大隊人員資料外洩，顯示防護機制並未改善。

對此，國安局長蔡明彥表示，國安局不便對外說明細節，但會針對當事人提供輔導協助，並提醒相關人員及家屬未來若進出中國大陸，恐有安全疑慮，相關單位會主動告知。他也說，國安局將與國防部協調，強化人員「去識別化」措施，提升對機敏人員的保護層級。

馬文君強調，近兩年遭公布個資的案例幾乎都集中在國防部相關單位，國安局反而沒有，她質疑背後是否有制度性落差。「這些資訊為何會整批被公布？是資安控管不嚴，還是反情報機制失靈？」她呼籲，政府應盡速釐清漏洞來源，否則將嚴重影響國軍士氣。

她指出，中共此舉恐屬「認知作戰」的一環，藉由公開官士兵個資製造恐慌，讓現役官兵擔心服役後續發展受限。馬文君說，若連個資安全都無法保障，未來誰還敢投入這些單位？她呼籲，國安局與國防部應審慎處理此事，從制度面補強防護，確保在前線執行任務的弟兄能安心服役。

國防部 國安局 馬文君 個資 軍人

