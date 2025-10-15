影／共軍登陸駁船航行畫面首度曝光！外媒：航向第三次世界大戰

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
太陽報14日引述土耳其非官方軍事資訊帳號Clash Report貼文報導，稱中國海軍的「水橋型」登陸駁船近日首度被目擊行動，過去僅在衛星影像中見到停泊畫面。圖/截自@clashreport在X的影音
太陽報14日引述土耳其非官方軍事資訊帳號Clash Report貼文報導，稱中國海軍的「水橋型」登陸駁船近日首度被目擊行動，過去僅在衛星影像中見到停泊畫面。圖/截自@clashreport在X的影音

北約秘書長呂特13日在斯洛維尼亞召開北約「議會大會」（Parliamentary Assembly）時再度警告，中國大陸可能要求俄羅斯攻擊歐洲，藉此分散西方注意力，以對台採取軍事行動。與此同時，太陽報報導，中國海軍的「水橋型」（Water Bridge）登陸駁船近日首度被目擊行動，過去僅在衛星影像中見到停泊畫面。

北約13日在斯洛維尼亞的盧布里雅納（Ljubljana）舉行北約國家議員組成的跨國議會論壇「議會大會」，秘書長呂特發表演說，重申中國對台威脅牽動歐洲情勢。呂特表示，中國若打算對台灣動手，「很可能強迫小弟俄羅斯，在普亭令下對歐洲採取行動，以此牽制北約注意力。」他進一步強調，因此確保北約團結一致，十分重要。

同時，太陽報14日引述土耳其非官方軍事資訊帳號Clash Report貼文報導，中國海軍參考諾曼地登陸設計「水橋型」登陸駁船近日首度被拍到航行畫面。根據Clash Report在X的影片，可見一艘巨大駁船緩緩航行於平靜海面上，兩端的橋體則收起。

Clash Report貼文表示，「水橋型」登陸駁船是一種可自走的兩棲艦艇，能作為可調整規模的浮動碼頭，讓戰車、車輛與補給品在沒有港口的情況下直接登陸灘岸。這些駁船可以互相連接，組成長達820公尺的臨時棧橋，每日可支援多達300輛車輛登岸。

報導稱，這些大型駁船過去僅在衛星影像中被發現駐泊，這是首度被拍到航行狀態。但報導中並未說明駁船航行時間與地點，目前並沒有其他報導可佐證上述影片的真實性。

太陽報根據衛星影像與軍事情報研判，中國正在建造至少5艘類似的巨型運兵船。分析人士指出，它們的功能類似二戰同盟軍登陸諾曼地所使用的「桑樹港」（Mulberry Harbours）。太陽報標題描述，這是「航向第三次世界大戰」，凸顯台海周圍局勢升溫。

報導提到，雖然台灣軍力無法與中國匹敵，但正積極發展豪豬戰略。前英國軍情官員英格姆（Philip Ingram）告訴太陽報，台灣最具嚇阻力的防禦資產之一是沱江級飛彈巡邏艦，他認為這些艦艇以打擊大型中國軍艦為設計，能快速造成損害後即刻脫離戰場，正是豪豬戰略的完美體現。

但英格姆也警告，若中國想避免全面入侵的風險，也可能選擇奪取台灣外島金門群島，或對台實施海上封鎖。

