「台灣之盾」排擠其他預算？ 陳淑姿：盡量安排資源分配

賴清德總統國慶談話拋出要增加國防預算，打造 「台灣之盾」。主計長陳淑姿今在立院財政委員會業務報告並備質詢時被問及是否會有排擠效應，她強調，不會有排擠效益，原則上希望盡量安排資源分配，會考慮怎樣在有限資源下讓國防經費有效成長，「民生經濟為優先，國防也是重要支出。」

國民黨立委林德福質詢時關心，對美軍購國防預算提高，且賴總統提出要增加國防預算，特別預算是否可能會出現排擠效應。陳淑姿表示，排擠是不會，原則上希望盡量安排資源分配，但國防經費成長是趨勢，主計總處會考慮怎樣在有限資源下，讓國防經費有效、穩健成長。

陳淑姿說，資源分配也會排列優先順序，一般來說治水會列為最優先，災害、房市也是列為最優先，就是民生、經濟為優先，但國防也是重要支出。

對於林德福問有台灣之盾，是否也應打造台灣之矛？陳淑姿說，國防預算是國防部主責，但因應地緣政治變動，強化防禦力量也是整體國安戰略的一環，要看如何做資源整合跟分配。

國民黨立委賴士葆也問到台灣之盾一事，其中1兆元的特別軍購條例進度為何，陳淑姿表示，目前還沒有特別條例，1兆元的軍購特別預算還沒編列，要待國防部的特別條例出來後，主計總處才會編。