聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
主計長陳淑姿今在立院財政委員會業務報告並備質詢時被問及是否會有排擠效應，她強調，不會有排擠效益，原則上希望盡量安排資源分配。圖／聯合報系資料照
主計長陳淑姿今在立院財政委員會業務報告並備質詢時被問及是否會有排擠效應，她強調，不會有排擠效益，原則上希望盡量安排資源分配。圖／聯合報系資料照

賴清德總統國慶談話拋出要增加國防預算，打造 「台灣之盾」。主計長陳淑姿今在立院財政委員會業務報告並備質詢時被問及是否會有排擠效應，她強調，不會有排擠效益，原則上希望盡量安排資源分配，會考慮怎樣在有限資源下讓國防經費有效成長，「民生經濟為優先，國防也是重要支出。」

國民黨立委林德福質詢時關心，對美軍購國防預算提高，且賴總統提出要增加國防預算，特別預算是否可能會出現排擠效應。陳淑姿表示，排擠是不會，原則上希望盡量安排資源分配，但國防經費成長是趨勢，主計總處會考慮怎樣在有限資源下，讓國防經費有效、穩健成長。

陳淑姿說，資源分配也會排列優先順序，一般來說治水會列為最優先，災害、房市也是列為最優先，就是民生、經濟為優先，但國防也是重要支出。

對於林德福問有台灣之盾，是否也應打造台灣之矛？陳淑姿說，國防預算是國防部主責，但因應地緣政治變動，強化防禦力量也是整體國安戰略的一環，要看如何做資源整合跟分配。

國民黨立委賴士葆也問到台灣之盾一事，其中1兆元的特別軍購條例進度為何，陳淑姿表示，目前還沒有特別條例，1兆元的軍購特別預算還沒編列，要待國防部的特別條例出來後，主計總處才會編。

相關新聞

薛瑞福：台通過特別預算後 預期美將宣布新一波軍售

美國總統川普重返白宮近9個月，尚未宣布新的對台軍售案。美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福認為，台灣通過國防相關的特別...

「台灣之盾」排擠其他預算？ 陳淑姿：盡量安排資源分配

賴清德總統國慶談話拋出要增加國防預算，打造 「台灣之盾」。主計長陳淑姿今在立院財政委員會業務報告並備質詢時被問及是否會有...

部隊鍋 EP240｜國防報告書出爐 帶你一覽台海、印太情勢和國防成果

一年一度的國防報告書出爐了，本報告主要任務，是向外界報告過去一年國防上的政策成果。 國防報告書圖文並茂還有表格輔助，一起來看看國軍為我們做了什麼？而國家也為軍人做了什麼呢？

中共民兵船部署台海周邊成「新常態」 學者示警：侵蝕防衛縱深

中共海上民兵近年在台灣周邊活動日益頻繁，國防院學者林超倫指出，中國海上民兵船的行動朝規模化、專業化與準軍事化發展，灰色地...

長榮航空主管疑涉共諜案 顧立雄：落實接密資格認證

媒體報導，前長榮航空喬姓主管駐陸期間疑遭吸收為共諜，蒐集公務與國防機密，高檢署今天起訴。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表...

中共介選傳聞不斷 國安局：2026選舉恐加大對台干預

國家安全局表示，因應我國2026年「9合1」選舉，中共可能加大對台干預力度，國安局將先期完善安維專案規劃，並落實地方基礎...

