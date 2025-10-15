薛瑞福：台通過特別預算後 預期美將宣布新一波軍售

美國總統川普重返白宮近9個月，尚未宣布新的對台軍售案。美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福認為，台灣通過國防相關的特別預算之後，可望看到川普2.0宣布首批對台軍售；另外，台美合作生產武器，對雙方都有利。

現為美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席的薛瑞福（Randall G.Schriver）今天接受中央社記者專訪表示，許多事情取決於台灣是否通過涉及國防的特別預算，若這筆預算如同台灣官員所描述的那般龐大，相信美方會對批准相關軍售給予相當大的支持。

他指出，美國國防部要求台灣國防支出達到國內生產毛額（GDP）的10%，卻又不批准軍售，「這說不通」。因此，他認為，美方正在等待台灣「真正拿出資金」，也就是通過特別預算。

在國防支出方面，薛瑞福認為，台灣提升國防預算及持續增加軍費的承諾，值得肯定，但他更關注的是購買什麼，而非花多少錢。比起追求某個特定的支出比例，他更重視台灣如何運用其資源，相信台灣正走在正確的方向上。

●打造「台灣之盾」軟硬體皆需 台美攜手共建

總統賴清德上週在國慶大會發表演說表示，將透過新的國防預算達成3大目標，一是加速打造「台灣之盾」；二是建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；三是持續投資國防創新科技，與先進國家軍工進行產業合作。

談及打造「台灣之盾」，薛瑞福表示，台灣需要具備從高空進行感測與追蹤的能力，包括來自衛星、飛機及陸基雷達的資訊，還需要一套能整合資料並優化反應的系統。要能偵測並追蹤來自空中的威脅，包括彈道飛彈與巡弋飛彈，這部分取決於硬體設備，但要達到攔截及反應最佳化，關鍵在於軟體能力。

他預期，這些系統主要將來自美國國防工業，包含新興的技術能力，而不僅是大型國防企業，一些正在崛起的中小型國防科技公司也必須與台灣成為夥伴，才能讓整個計畫取得成功。

●台美共同生產武器 對雙方都有利

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）日前訪台表示，他認為美國和台灣共同生產武器未來將會實現。對此，薛瑞福指出，目前美國國內面臨軍備短缺的問題，不僅影響自身軍隊，也影響到美國的安全協助夥伴；因此，提升生產能力將有助製造台美雙方都有使用的武器。

另一方面，薛瑞福表示，在台灣島內預先儲備武器，對應對台海危機而言，「也非常有幫助」。

被問及若自己任職於美國政府，將如何協助台灣強化自我防衛，薛瑞福提到兩大方向。第一，台灣每天都面臨中共脅迫和灰色地帶行動，美國若能多關注台灣在應對灰色地帶行動方面的需求，將有所助益；例如美國應批准E-2D預警機等軍售案，而美國作為擁有先進感測及監測能力的國家，也能在即時資料共享方面加強與台灣合作，助台更迅速做出反應。

第二，他希望擴大現有台美訓練計畫，提供更多訓練機會，不僅在台灣，也包括在美國。

●川習可能登場 沒跡象顯示台灣恐淪為籌碼

此外，川普（Donald Trump）可能與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）期間會面，外界關注在川普交易性格下，台灣是否淪為籌碼。薛瑞福表示，他沒看到任何跡象顯示台灣會被拋棄或被當作談判籌碼。

他說，台灣並不是美國可以拿來交易的對象。其次，川普雖講求交易，但他不會接受「糟糕的協議」，也不願做出讓習近平看起來比他更強勢、讓中國占上風的事。

甫於9月底訪台的薛瑞福觀察，台灣致力提升國防支出並承諾採購各類系統，以強化嚇阻力，同時也專注於全政府層級的「國家韌性」，例如能源安全、通訊完整性等，這同樣有助提升嚇阻力。