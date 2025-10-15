台灣之盾預算受矚 主計長：努力讓國防經費穩健成長

總統賴清德在雙十國慶演說宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），預算編列受到關注。主計總處主計長陳淑姿今天表示，地緣政治變動之下，贊成加強防禦力量，會妥善安排資源分配，畢竟「國防經費要成長是一定的趨勢」。

賴總統10日發表國慶演說，首度拋出將透過新的國防預算加速打造台灣之盾。府方人士表示，今年底前將向國人報告國防特別預算，內容不只有台灣之盾，還包含其他重要的國防相關策略。

主計總處今天赴立法院財委會進行業務報告，國民黨立委林德福關切台灣之盾議題，並憂心台灣之盾可能排擠其他預算。

陳淑姿表示，國防經費成長是一定趨勢，主計總處會在有限資源下，努力讓國防經費穩健成長，這是資源分配的議題，政府會排列優先順序，治水、災害防治都是最優先，經費排列原則以民生、經濟優先，當然國防也非常重要。

談到台灣之盾，陳淑姿表示，因應地緣政治變動，贊成加強防禦力量，接下來就看資源如何分配、預算如何編列。

陳淑姿補充，國防部每年的例行預算大多放在年度預算，如果有提出特殊需求，再來檢視財源，進行討論。

國民黨立委賴士葆同樣關切台灣之盾預算編列進度，陳淑姿表示，要先由國防部提相關條例，經過審查後，才會開始籌編；據了解，國防部已經開始開會。

賴士葆指出，台灣之盾規模高達新台幣1兆元，是否加重債務負擔，陳淑姿說，縱使預算規模達1兆元，也不是1年編列，而是分7到10年，1年1000億元左右，和現在相關負擔差不多。