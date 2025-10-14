快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

陸軍司令呂坤修率團赴美陸軍年會 研析最新軍備發展

中央社／ 台北14日電
陸軍司令呂坤修。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
陸軍司令呂坤修。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美國陸軍協會年會暨軍備展（AUSA 2025），為研析美軍武獲制度及最新軍備發展，陸軍循例派遣高階將官前往，今年則由陸軍司令呂坤修上將率團前往。亦有網友於社群X上披露，呂坤修於BAE貝宜系統攤位前了解相關軍備武器。

美國陸軍協會年會暨軍備展（AUSA 2025）13日至15日在華盛頓特區登場，為全球最大陸軍裝備展覽，吸引逾數萬軍事專業人士參與，除了是一場展覽外更是一大平台，鏈結軍事領袖、國際代表團、產業界等領域，同時亦展示當前最新裝備，包括武器作戰系統、車輛、航太、無人系統、資安、後勤等領域。

陸軍循例亦派遣高階將領與會，例如2023年由前陸軍司令徐衍璞上將出席，去年則由時任陸軍司令、現任國防部副部長的鍾樹明上將與會，今年則由陸軍司令呂坤修上將率團前往。此外，今年亦有國防院學者與會考察。

值得注意的是，有網友在社群媒體「X」發文披露，呂坤修一行人於BAE貝宜系統攤位前，由現場人員解說「Scorpio-XR」155公厘極音速砲彈。該名網友也提到，此裝備的射程對於移動目標的打擊精度更高，可藉此攻擊來犯的敵登陸艦。

根據民國114年度國防預算書指出，陸軍派遣4名人員赴美參與此次「美國陸軍年會暨軍備展」，經費為新台幣110萬8000元，一共8天。目的為研析美軍武獲制度發展、變革方向及對軍購國的影響。

陸軍 呂坤修 國防部 美國

延伸閱讀

提升官兵識詐能力 桃警前進陸軍專校宣導反詐騙觀念

桃警前進陸軍專校強化識詐教育 助官兵辨識詐騙陷阱

雲端AI軍備賽…鴻海大贏家 廣達、緯創等沾光

美參院通過國防授權法案 台美無人機合作浮上檯面

相關新聞

中共民兵船部署台海周邊成「新常態」 學者示警：侵蝕防衛縱深

中共海上民兵近年在台灣周邊活動日益頻繁，國防院學者林超倫指出，中國海上民兵船的行動朝規模化、專業化與準軍事化發展，灰色地...

長榮航空主管疑涉共諜案 顧立雄：落實接密資格認證

媒體報導，前長榮航空喬姓主管駐陸期間疑遭吸收為共諜，蒐集公務與國防機密，高檢署今天起訴。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表...

中共介選傳聞不斷 國安局：2026選舉恐加大對台干預

國家安全局表示，因應我國2026年「9合1」選舉，中共可能加大對台干預力度，國安局將先期完善安維專案規劃，並落實地方基礎...

國安局：今年起訴共諜24人 五大滲台任務曝光

國家安全局表示，中共擴大對我統戰滲透工作，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%。經...

美參院倡邀台參加環太軍演 顧立雄：公布前不評論

美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄今天表示，台美之間的軍事交...

韓媒嫌國軍裝備老舊 顧立雄：籌購新式裝備陸續到位中

韓國媒體報導，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕。國防部長顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。