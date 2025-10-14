陸軍司令呂坤修率團赴美陸軍年會 研析最新軍備發展

美國陸軍協會年會暨軍備展（AUSA 2025），為研析美軍武獲制度及最新軍備發展，陸軍循例派遣高階將官前往，今年則由陸軍司令呂坤修上將率團前往。亦有網友於社群X上披露，呂坤修於BAE貝宜系統攤位前了解相關軍備武器。

美國陸軍協會年會暨軍備展（AUSA 2025）13日至15日在華盛頓特區登場，為全球最大陸軍裝備展覽，吸引逾數萬軍事專業人士參與，除了是一場展覽外更是一大平台，鏈結軍事領袖、國際代表團、產業界等領域，同時亦展示當前最新裝備，包括武器作戰系統、車輛、航太、無人系統、資安、後勤等領域。

陸軍循例亦派遣高階將領與會，例如2023年由前陸軍司令徐衍璞上將出席，去年則由時任陸軍司令、現任國防部副部長的鍾樹明上將與會，今年則由陸軍司令呂坤修上將率團前往。此外，今年亦有國防院學者與會考察。

值得注意的是，有網友在社群媒體「X」發文披露，呂坤修一行人於BAE貝宜系統攤位前，由現場人員解說「Scorpio-XR」155公厘極音速砲彈。該名網友也提到，此裝備的射程對於移動目標的打擊精度更高，可藉此攻擊來犯的敵登陸艦。

根據民國114年度國防預算書指出，陸軍派遣4名人員赴美參與此次「美國陸軍年會暨軍備展」，經費為新台幣110萬8000元，一共8天。目的為研析美軍武獲制度發展、變革方向及對軍購國的影響。