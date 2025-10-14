聽新聞
0:00 / 0:00
長榮航空主管疑涉共諜案 顧立雄：落實接密資格認證
媒體報導，前長榮航空喬姓主管駐陸期間疑遭吸收為共諜，蒐集公務與國防機密，高檢署今天起訴。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，軍中要強化保防教育，以及反滲透反情報工作，並落實接密資格認證機制。
媒體報導，前長榮航空喬姓主管駐陸期間疑遭中共解放軍吸收，返台後拉攏任職於行政院某部會的官員發展組織，並替陸方蒐集公務與國家機密，事後遭到檢舉，高檢署依國家安全法起訴喬男。
立法院今天繼續進行施政總質詢，顧立雄下午進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，國防部是否有掌握前長榮航空喬姓主管刺探國防機密一事。
顧立雄受訪表示，他不清楚細節，但軍中要強化保防教育，以及反滲透、反情報工作，並落實接觸機密的資格認證機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言