快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空主管疑涉共諜案 顧立雄：落實接密資格認證

中央社／ 台北14日電
國防部部長顧立雄。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國防部部長顧立雄。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

媒體報導，前長榮航空喬姓主管駐陸期間疑遭吸收為共諜，蒐集公務與國防機密，高檢署今天起訴。國防部顧立雄今天在立法院受訪表示，軍中要強化保防教育，以及反滲透反情報工作，並落實接密資格認證機制。

媒體報導，前長榮航空喬姓主管駐陸期間疑遭中共解放軍吸收，返台後拉攏任職於行政院某部會的官員發展組織，並替陸方蒐集公務與國家機密，事後遭到檢舉，高檢署依國家安全法起訴喬男。

立法院今天繼續進行施政總質詢，顧立雄下午進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，國防部是否有掌握前長榮航空喬姓主管刺探國防機密一事。

顧立雄受訪表示，他不清楚細節，但軍中要強化保防教育，以及反滲透、反情報工作，並落實接觸機密的資格認證機制。

長榮航空 共諜 中共 國防部 顧立雄

延伸閱讀

國防部承認潛艦跳票：海鯤11月完成「有很大挑戰」

影／潛艦國造專案報告 顧立雄：11月完成具有很大的挑戰性

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

軍費增至GDP10%？顧立雄：依敵情威脅防衛作戰能力檢討調整

相關新聞

長榮航空主管疑涉共諜案 顧立雄：落實接密資格認證

媒體報導，前長榮航空喬姓主管駐陸期間疑遭吸收為共諜，蒐集公務與國防機密，高檢署今天起訴。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表...

中共介選傳聞不斷 國安局：2026選舉恐加大對台干預

國家安全局表示，因應我國2026年「9合1」選舉，中共可能加大對台干預力度，國安局將先期完善安維專案規劃，並落實地方基礎...

國安局：今年起訴共諜24人 五大滲台任務曝光

國家安全局表示，中共擴大對我統戰滲透工作，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%。經...

美參院倡邀台參加環太軍演 顧立雄：公布前不評論

美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄今天表示，台美之間的軍事交...

韓媒嫌國軍裝備老舊 顧立雄：籌購新式裝備陸續到位中

韓國媒體報導，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕。國防部長顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續...

共軍遠火部隊若對台飛彈洗地 國軍能有明確反制策略？

面對共軍遠火部隊，國軍是否可能採GPS干擾方式，擴大磐石干擾車部署？另，限制對岸精準飛彈的同時，我方也可能破解共軍火箭保存戰力策略，例如，共軍遠火精準火箭射程超過300公里，且知悉我擁有海馬斯系統，對台打擊又會如何布陣？我方如何破解？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。