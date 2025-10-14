長榮航空主管疑涉共諜案 顧立雄：落實接密資格認證

面對共軍遠火部隊，國軍是否可能採GPS干擾方式，擴大磐石干擾車部署？另，限制對岸精準飛彈的同時，我方也可能破解共軍火箭保存戰力策略，例如，共軍遠火精準火箭射程超過300公里，且知悉我擁有海馬斯系統，對台打擊又會如何布陣？我方如何破解？

2025-10-14 07:30