中共介選傳聞不斷 國安局：2026選舉恐加大對台干預

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局表示將推進多元科技偵照預警能力，輔以AI技術優化情勢預判。圖為福爾摩沙衛星8號是台灣第一個自製的衛星星系。圖／國家太空中心提供
國家安全局表示，因應我國2026年「9合1」選舉，中共可能加大對台干預力度，國安局將先期完善安維專案規劃，並落實地方基礎調研，機先掌握各項違異常動態，確保選舉順利進行。國安局將推進多元科技偵照預警能力，輔以AI技術優化情勢預判。

國安局明將在立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告。內容指出，今年1至9月共機踰越台海中線、侵入我防空識別區超過3000架次，並擴增夜間活動 謀加大 「常態」侵擾力度。

報告指出，今年4月共軍再度實施「環台」軍演「山東號」 航艦、北部戰區編隊在西太平洋演練島鏈封控，結合爭議訊息、認知戰操作，渲染對台封控實戰威懾，7月更首度在我「漢光」演習期間執行「聯合戰備警巡」，持續對台侵擾挑釁。

除共軍侵擾，中共也派遣海警船、公務船、海調船及民兵漁船，在我本、外島周邊活動，年內更發現中共海警船謀將「金門模式」以每月4次頻率在金門周邊「執法巡航」複製於東沙，擴張所謂「管轄海域」。

報告說，年來國安情報團隊計蒐獲爭議訊息150餘萬則、異常帳號1萬8百餘組，尤以論壇、臉書為主要傳散管道。中共多採「以台打台」、「二次加工」手法，透由官媒、網路水軍與融媒體等多層次途徑，對台傳散攻訐政府及揚「中」、疑美相關爭議訊息，圖謀加劇我內部對立。

報告指出，中共尤藉異常粉專，以知名電影或動畫為素材，運用 AI技術「二次創作」產製「迷因式」影音，操作「台美關稅談判」、「漢光演習」、「罷免投票」及「能源政策」等議題，並利用異常帳號於我輿論場域擴大渲染影響國人認知。

報告同時表示，今年迄今，我國政府網路服務網（GSN）日均侵擾數達280萬餘次，駭攻行動鎖定我政府、關鍵基礎設施、產業供應鏈，希望監控我施政動態、對外合作及敏感技術資訊。國安局將穩健推進多元科技偵照預警能力，輔以AI技術優化情勢預判，同時擴增與政府資安聯防及情傳通聯韌性，助推整體國家安全維護任務遂行 。

國安局 中共 漢光演習

