國安局：今年起訴共諜24人 五大滲台任務曝光
國家安全局表示，中共擴大對我統戰滲透工作，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%。經分析犯罪樣態，共諜被交付在台發展武裝內應、勘查軍事要地等5項任務。
國安局明將在立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告。內容指出，中共持續藉「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等方式，對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖佈建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠，以及刺蒐我國防及政府機敏資訊。
報告內容表示，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%，手法是透由離退人員利誘現職人員，刺探機敏資訊。另中共持續推動「促融措施」，藉提供我國人在「中」醫療、教育、社保等服務，刺蒐國人個資。
