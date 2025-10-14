快訊

國安局：今年起訴共諜24人 五大滲台任務曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國家安全局表示，中共擴大對我統戰滲透工作，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%。圖為陸軍6軍團指揮部退役中將高安國（左），他因涉在台發展共諜組織，遭高檢署依違反國安法起訴，求處10年以上重刑。圖／翻攝臉書
國家安全局表示，中共擴大對我統戰滲透工作，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%。圖為陸軍6軍團指揮部退役中將高安國（左），他因涉在台發展共諜組織，遭高檢署依違反國安法起訴，求處10年以上重刑。圖／翻攝臉書

國家安全局表示，中共擴大對我統戰滲透工作，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%。經分析犯罪樣態，共諜被交付在台發展武裝內應、勘查軍事要地等5項任務。

國安局明將在立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告。內容指出，中共持續藉「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等方式，對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖佈建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠，以及刺蒐我國防及政府機敏資訊。

報告內容表示，今年1至9月，起訴共諜案人數計24人，其中現、退役軍人計13人，占比54%，手法是透由離退人員利誘現職人員，刺探機敏資訊。另中共持續推動「促融措施」，藉提供我國人在「中」醫療、教育、社保等服務，刺蒐國人個資。

軍事 中共

