美參院倡邀台參加環太軍演 顧立雄：公布前不評論

美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄今天表示，台美之間的軍事交流合作，都按照管制節點密切進行中，有關美國國會的建議，要等到美國行政部門正式公布後才能說明。

美國聯邦參議院2026財政年度國防授權法案，兩院通過的版本均納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性的友我條文。其中參議院版本「強烈鼓勵」美國防部長邀台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC），並註明，若國防部決定不邀台灣海軍，國防部長須在30天內向國會說明原因。

對於我方是否有機會以觀察員甚至更進一步身分參與明年的環太軍演？國防部長顧立雄表示，台美之間的軍事交流合作，都按照管制節點密切進行中，有關美國國會通過的建議，要等到美國政府部門正式公布後才能說明，在美方正式公布前，國防部援例不予評論。

另一方面，顧立雄昨赴立法院報告海鯤艦測試進度，國防部也證實該艦主機電力系統及整合式載台管理系統仍在調教中。

顧立雄今天再一次說明，海鯤艦本身的技術沒有問題，主要的電力系統自動充電和IPMS等技術面都可以克服，但仍然還需要一些時間。

顧立雄強調，國防部一直坦言11月交艦有相當的挑戰性，不過還是會在合乎安全及品質的前提下進行潛航測試，一切都將以安全為上。