快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

美參院倡邀台參加環太軍演 顧立雄：公布前不評論

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄表示，有關美國國會的建議，要等到美國行政部門正式公布後才能說明。記者杜建重／攝影
美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄表示，有關美國國會的建議，要等到美國行政部門正式公布後才能說明。記者杜建重／攝影

美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄今天表示，台美之間的軍事交流合作，都按照管制節點密切進行中，有關美國國會的建議，要等到美國行政部門正式公布後才能說明。

美國聯邦參議院2026財政年度國防授權法案，兩院通過的版本均納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性的友我條文。其中參議院版本「強烈鼓勵」美國防部長邀台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC），並註明，若國防部決定不邀台灣海軍，國防部長須在30天內向國會說明原因。

對於我方是否有機會以觀察員甚至更進一步身分參與明年的環太軍演？國防部長顧立雄表示，台美之間的軍事交流合作，都按照管制節點密切進行中，有關美國國會通過的建議，要等到美國政府部門正式公布後才能說明，在美方正式公布前，國防部援例不予評論。

另一方面，顧立雄昨赴立法院報告海鯤艦測試進度，國防部也證實該艦主機電力系統及整合式載台管理系統仍在調教中。

顧立雄今天再一次說明，海鯤艦本身的技術沒有問題，主要的電力系統自動充電和IPMS等技術面都可以克服，但仍然還需要一些時間。

顧立雄強調，國防部一直坦言11月交艦有相當的挑戰性，不過還是會在合乎安全及品質的前提下進行潛航測試，一切都將以安全為上。

國防部 美國 國防授權法案 顧立雄

延伸閱讀

韓媒嫌國軍裝備老舊 顧立雄：籌購新式裝備陸續到位中

國防部承認潛艦跳票：海鯤11月完成「有很大挑戰」

影／潛艦國造專案報告 顧立雄：11月完成具有很大的挑戰性

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

相關新聞

美參院倡邀台參加環太軍演 顧立雄：公布前不評論

美國聯邦參議院通過新一年度國防授權法案，強烈鼓勵國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。國防部長顧立雄今天表示，台美之間的軍事交...

韓媒嫌國軍裝備老舊 顧立雄：籌購新式裝備陸續到位中

韓國媒體報導，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時，且台灣大多數的「草莓兵」素質糟糕。國防部長顧立雄表示，軍方按照四大面向陸續...

共軍遠火部隊若對台飛彈洗地 國軍能有明確反制策略？

面對共軍遠火部隊，國軍是否可能採GPS干擾方式，擴大磐石干擾車部署？另，限制對岸精準飛彈的同時，我方也可能破解共軍火箭保存戰力策略，例如，共軍遠火精準火箭射程超過300公里，且知悉我擁有海馬斯系統，對台打擊又會如何布陣？我方如何破解？

環太軍演 學者：「強烈鼓勵邀請」用語積極

美國參院通過國防授權法案中多項協助強化台灣防衛能力與韌性的條文，學者分析，短期內海軍雖不太可能正式參與環太平洋軍演，但國...

朝野關注 下次環太軍演是否受邀

美參議院通過國防法案，「強烈鼓勵」邀台參與環太軍演。國民黨立委馬文君呼籲，更希望是正視台灣迫切的需求，而不是為特定的軍火...

新聞眼／美邀台灣參加環太平洋軍演？川普制衡北京籌碼

美國聯邦參眾兩院首次將「邀請台灣參加環太平洋軍演」都列入國防授權法條文，比起以往更有機會送到美國總統川普桌上被簽署成案；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。